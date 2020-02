Digitalisering skulle sikre jobber i utkanten, men staten legger likevel ned

Mørkt og stille. Ordfører i Beiarn i Nordland, Monika Sande (Sp), leter etter lysbryteren. Hun finner den til slutt.

Inntil nylig hadde fem personer arbeidsplassene sine i lokalene. Men da den statlige arbeidsgiveren, Helfo, skulle effektivisere, ble kontoret for lite.

I forrige uke pakket den siste sammen. Nå er det tomt.

– Jeg synes det er kjempetrist. Fem kjempebra folk som hadde høy kompetanse og gjorde en veldig god jobb. Kontoret ble funnet for lite til å opprettholdes. Det synes vi var veldig trasig, sier Sande.

Jobben til de fem ansatte har vært å behandle søknader om refusjoner på legemidler. Det har kontoret i Beiarn gjort siden 2000. Kontakten med brukerne har foregått på telefon eller skjerm.

– Det rimer ikke i det hele tatt. Digitaliseringa var sagt å skulle gi arbeidsplasser ute i kommunene, men når det ikke kan legges utenfor regionsentrene, er det ikke en distriktssatsing.

Etterlyser den nye distrikts- og digitaliseringsministeren

I fjor skrev NRK om nordlandskommunen Sørfold som har mistet 45 statsansatte de siste ti årene.

For Beiarn kommune, med litt over 1000 innbyggere, betyr fem arbeidsplasser mye. Nå vil Sande ha den nye distrikts- og digitaliseringsministeren på banen.

– Vi blir tapere. Digitaliseringa skulle jo gjøre det slik at man kunne ha få arbeidsplasser og at man kunne ha et fellesskap via nett for eksempel. Den nye digitaliseringsministeren har en kjempejobb å gjøre i forhold til å snu denne trenden.

De siste åra har ordføreren sett at flere offentlige arbeidsplasser har forsvunnet, blant annet politi, NAV-kontoret og nå Helfo.

Hver gang har hun hørt argumentet med at det er viktig å samle kompetansen. Det er hun ikke enig i. Hun mener tvert imot at det er lurt å legge slike arbeidsplasser til distriktene.

– Det lille kontoret som var her hadde stabil arbeidskraft og god kompetanse. Når de har fått inn nye, har det vært god opplæring. De har klart å holde på en stabil arbeidsstyrke.

Linda Hofstad Helleland (H) er distrikts- og digitaliseringsminister på andre uka.

I en epost til NRK vil hun ikke svare direkte på kritikken fra Beiarn.

– Vi må forhindre at det er de samme stedene og regionene som mister arbeidsplasser gang på gang, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H). Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Men hun sier at det er viktig for regjeringen å sikre arbeidsplasser i distriktene.

– Digitalisering ikke bare er en prosess som effektiviserer bort arbeidsplasser – det skal også skal kunne gi nye arbeidsplasser i små kommuner.

Les hele svaret fra distriktsministeren: Ekspandér faktaboks Dette er spørsmålene vi stilte distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland i forbindelse med nedleggelse av Helfo i Beiarn: – Ordføreren i Beiarn sier at Statens visjon om at digitalisering skal kunne gi arbeidsplasser har feilet. Når digitale arbeidsplasser ikke kan legges lenger ut enn til regionssentrene så taper alle småkommunene. Hva er statsrådens kommentar til dette? – Det viktigste verktøyet for å sikre arbeidsplasser i distriktene er den statlige lokaliseringspolitikken. Å styrke arbeidsmarkedene i hele landet blir en av mine viktigste oppgaver. Arbeidsplasser gir bosetting, og bosetting gir grunnlag for å ta vare på og videreutvikle ressursene vi har i Norge. Det setter oss i bedre stand til å ta vare på landet og folka som bor her. – Du har ansvar for den nye statsrådposten som både skal sørge for digitalisering og distriktene. Er dette to områder som lar seg ivareta, eller er denne statsrådsposten i realiteten en vanskelig spagat ? – Hele regjeringen står sammen om denne politikken. Hver sektor må ta ansvar for at egne etater følger retningslinjene. Samtidig må arbeidet koordineres. Vi må forhindre at det er de samme stedene og regionene som mister arbeidsplasser gang på gang. – Hvordan skal du jobbe for å sikre at distriktene og da særlig de små kommunene også får digitale arbeidsplasser. Lar det seg gjøre? – Å samordne lokaliseringspolitikken er krevende. Digitalisering er ikke kun en prosess som effektiviserer bort arbeidsplasser. Det gir også mulighet for at de nye, stedsuavhengige oppgavene lokaliseres i distriktene. Digitalisering gir grunnlag for å bygge opp arbeidsmiljøer på mindre sentrale steder. Dette gjelder særlig oppgaver som ikke krever nærhet til kunder eller brukere.

Må inkludere distriktene i digitaliseringen

Sande etterlyser at regjeringa følger opp satsingen på digitalisering i distriktene. Hun mener at det sies mye bra, men at det ikke følges opp i praksis.

– Det er veldig viktig at man har en plan for digitaliseringen sånn at også små kommuner blir inkludert. Vi har bruk for digitalisering, vi har bruk for å gjøre ting enklere, men vi i de små kommunene må også få lov til å være med.

Helleland sier at det er krevende å samordne lokaliseringspolitikken. Men at digitalisering skal gi muligheter for utkanten.

– Hele regjeringen står sammen om denne politikken. Hver sektor må ta ansvar for at egne etater følger retningslinjene. Samtidig må arbeidet koordineres. Vi må forhindre at det er de samme stedene og regionene som mister arbeidsplasser gang på gang.

Om den nye ministeren innfrir ønskene til ordføreren i Beiarn, gjenstår å se. Til nå har Sande ikke vært fornøyd med utviklinga.

– Vi satser mye på arbeidsplasser og næringsutvikling. Staten kunne vært med på å legge mer til rette og hjulpet oss i denne jobben. I stedet for å bidra inn i kommunene, trekker de seg ut. Det er kjempesynd.