Bekymringsmelding – Behandling av diabetes

De pasienter som brevet omhandler og deres opplevelse beskriver forhold som ikke skal forekomme hos oss. Det angis i brevet at dette ikke er enkelttilfeller og det kommenteres at flere av legene er dårlig oppdatert på diabetes. Angis også inkompetanse.

De pasienter brevet omhandler er anonymiserte.

Hver enkelt lege er ansvarlig for sin egen fagkompetanse og oppdatering. Alle legene har Norsk Elektronisk Legehåndbok og Noklus diabetesoppsett tilgjengelig daglig. Alle leger her er under spesialistutdanning eller etterutdanning og følger kursopplegg.

Det som fremkommer i brevet er relativt alvorlig for de pasienter det gjelder og mht. påstander om inkompetanse uspesifisert på legene.

Jeg har ingen mulighet til å ta opp dette med de leger det gjelder uten at det kommer en klage fra de pasienter som har opplevd manglende eller feil behandling.

Ber da om følgende;

Hver enkelt pasient sender klage til legekontoret på manglende eller dårlig behandling. Dette kan selvsagt også sendes til Fylkeslegen i Nordland.

Kopi av mottatt brev er delt ut til alle leger her som informasjon.

Med hilsen

Even Torkildsen

Kommuneoverlege