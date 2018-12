Dette må du passe på for å ikke bli en del av brannstatistikken

Det er om vinteren, og særlig i desember det skjer flest branner i Norge. I 2017 var det 313 branner i desember, mens juli var den måneden med færrest branner med 240.

I løpet av 2016 og 2017 rykket brannvesenet ut til 6522 branner i privatboliger. Av disse mangler nesten 5000 av tilfellene årsak, ifølge tall fra DSB. I 701 av tilfellene skyldtes brannen feil bruk av utstyr.

Det kan være flere grunner til at det begynner å brenne i bolighus i Norge. NRK har spurt brigadeleder i Salten Brann, Arild Rasmussen om fem av de vanligste årsakene.

1. Komfyrbrann

Over halvparten av alle utrykningene til boligbranner i 2016 og 2017 var branner eller branntilløp i komfyren. Statistikken omfatter alle branner som har oppstått i komfyr eller kokeplate.

– Folk begynner å lage mat, men skal gjøre andre ting samtidig. Da glemmer man av komfyren og så blir det overopphetet og tar fyr, sier Rasmussen, og påpeker at det ofte dreier seg om matlaging i beruset tilstand.

– I tiden vi er i nå er det mange som skal på julebord, og som selvfølgelig er sultne når de kommer hjem. Vi har flere tilfeller hvor folk sovner mens de lager nattmat. Et tips er å lage maten før man drar på julebord og varmer den opp i mikroen når man kommer hjem.

Arild Rasmussen i Salten Brann anbefaler å skaffe seg komfyrvakt. Foto: Pål Tegnander / NRK

– Mange blir berget av røykvarslere, så det er viktig å ha. I tillegg anbefaler vi på det varmeste å skaffe seg komfyrvakt, sier han.

I 2016 og 2017 var det 636 komfyrrelaterte branner i bolighus i Norge. På andreplass i kategorien husholdningsapparater finner vi tørketrommel med 22 tilfeller.

2. Feil bruk av elektrisk utstyr

Branner i det elektriske anlegget øker i vinterhalvåret. Julebelysningen står ofte på i flere timer om gangen og kan lett bli overopphetet. Det anbefales også å trekke ut ladere og unngå å bruke hvitevarer om natten eller når man forlater huset.

– Det å lade mobiltelefonen om natten, lar kaffetrakteren stå på og skrur bare av TV-en med knappen er eksempler på feil bruk av elektrisk utstyr. Særlig lading av mobil og nettbrett på nattetid er en hyppig brannårsak, konkluderer Rasmussen.

Det er også dumt å koble flere skjøteledninger sammen og være for ambisiøs når det gjelder det elektriske anlegget i boligen.

Hvis det ser slik ut hjemme hos deg er det på høy tid å rydde opp i skjøteledningene. Foto: OBRE

– Vi begynner å få så mange elektriske artikler i huset nå, og husene er ikke dimensjonert for det. Ta deg en runde i huset og se over at man bruker for mye skjøteledninger, sier han, men påpeker at du ikke trenger å bekymre deg om du bruker sunn fornuft.

– Det er helt greit å bruke skjøteledning så lenge de elektriske komponentene tåler det, sier han.

3. Åpen ild

I mørketiden, og særlig i desember er det mange som tenner levende lys for å få det mer koselig hjemme. Stearinlys i juledekorasjon kan være ekstremt brannfarlig, og brannvesenet anbefaler deg å slukke alle lys når du forlater rommet.

– Mange glemmer av levende lys om kvelden, og ofte er ikke lysestaken beregnet for at lyset skal brenne helt ned. Det er en hyppig brannårsak inn mot jula. I julestria, mellom handling av gaver, matlaging og stress glemmer man av lysene, sier Rasmussen.

Dette bildet er tatt av Grimstad Brannvesen og viser et stearinlys på en skole som brenner uten tilsyn. Foto: Grimstad brannvesen

Rasmussen anbefaler deg å bruke LED-lys i stedet for levende lys, men hvis du likevel ønsker å bruke levende lys er det viktig å være oppmerksom.

– Tenn lys mens du er i rommet og sørg for at det ikke er fare for at de velter eller at noe kan komme borti. Hold brennbart materiale unna lysene.

4. Tildekking

«Ei saa peittää». «Må ikke tildekkes». For mange er denne setningen kjent, selv på finsk. Det er en grunn til at man ikke burde dekke til panelovner.

– Panelovner er ikke laget for at de skal dekkes til. Da får du ikke den luftgjennomstrømningen som kreves. Du får varmgang i det som henger foran og så tar det fyr.

Mange har lest både «Ei saa peittää» og «Må ikke tildekkes» på panelovnen. Det er veldig viktig. Denne ovnen burde også vaskes. Foto: Niklas Aune Johnsen / NRK

Dersom panelovnen din henger like under et vindu bør du sørge for å ha god klarering til gardinene slik at ikke de blir overopphetet og deretter ta fyr. Rasmussen sier at man også bør tenke seg om før man bruker ovner for å tørke klær.

– Ofte at man skal tørke klær og legger det helt inntil panelovn eller peis. Setter du ting for nært kan det lett ta fyr, sier han bestemt.

Tildekning gjelder ikke bare panelovner og peiser. Også vannkokere, stekespader og lignende glemt på kokeplata går under denne kategorien.

5. Brann i fast installasjonsutstyr

Ikke alle branner skyldes direkte feil eller slurv fra brukerne, men kan likevel forebygges.

– Sørg for at du har nok stikkontakter i veggen og få et ettersyn av det elektriske anlegget i huset ved jevne mellomrom. Det kan jo skje at du får svekkelse i stikkontakter du bruker med høy belastning over tid.

Sørg for å rengjøre kjøkkenvifta for å unngå at eventuelle komfyrbranner skal spre seg. Foto: NRK

Såkalte «downlights», eller takspotter har blitt svært populært de siste årene og kan være brannfarlig om man ikke sjekker at de er plassert riktig.

– Da de første lysene kom boret man ofte bare et hull i taket og gjorde litt plass i isolasjonen, og glemte av at disse lysene avgir varme. Ledningene blir ofte skjør over tid. Slike branner har vi relativt ofte, så her anbefaler vi å sjekke over og eventuelt bytte til LED-lys, sier han.

Er du redd for at det skal ta fyr i faste installasjoner i hjemmet ditt kan du forebygge mye ved å sørge for å holde det ryddig og rent.

– Rotete hjem er mer utsatt for brann enn ryddige hjem. Støv og fett tar lett fyr. Vi anbefaler også å rengjøre filter i vifta over komfyren, slik at eventuelle komfyrbranner ikke sprer seg, sier han.