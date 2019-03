Tre nye sjøruter kan bli attraktive for kommersiell skipsfart som følge av klimaendringer og issmelting.

Nordvestpassasjen forbinder Stillehavet med Atlanterhavet via canadisk Arktis. Passasjen består av fem til seks hovedruter gjennom det canadiske øyriket. Isforholdene er vanskeligere her enn i Nordøstpassasjen, og kun to ruter kan trafikkeres med dyptgående skip.