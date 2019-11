Dette kan skje med Nord universitet

Denne uka kom Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) med beskjeden om at et av doktorgradsprogrammene ved universitet ikke holder mål.

Studiet det er snakk om er doktorgradsprogrammet «ph.d. i studier av profesjonspraksis».

Nord universitet har kun fire doktorgradsstudier. Det er minimumskravet for å ha universitetsstatus i Norge.

Hvis profesjonspraksis mister godkjenningen som doktorgradsstudie vil Nord stå igjen med tre slike studier, og ikke kvalifisere som universitet.

Det vil, ifølge statsråd Iselin Nybø (V), være første gang i norsk historie.

Doktorgrad, eller ph.d., er det høyeste utdanningsnivået i Norge og internasjonalt.

Enkelt forklart er profesjonspraksis en utdanning for å bli forsker.

Ph.d.-kandidatene utdannes blant annet i etiske og metodiske spørsmål knyttet til forskning. Det å skrive vitenskapelige publikasjoner og å forsvare arbeidet man har gjort, forteller prorektor Reid Hole ved Nord universitet.

Han forklarer at de har hatt studiet siden 2009, og at rundt 30 har tatt doktorgraden.

NOKUT har fulgt studiet i flere måneder, og en såkalt «sakkyndig komité» har levert en rapport. Den skal styret i NOKUT behandle i februar 2020.

Rapporten peker på 11 krav i forskriftene for studietilsyn- og studiekvalitet som ikke er oppfylt. Disse varierer fra mindre kritikk om at læringsutbyttet ikke er godt nok beskrevet, til mer alvorlige krav til fagmiljøet.

NOKUTs styre vil sannsynligvis si seg enig med sin egen komité. Da får Nord to år på seg til å få studiet skikket.

Nord universitet leverte for øvrig 1. mars i år en rapport til NOKUT der de beskrev fagområdet og forskerne som danner fagmiljøet bak det.

Et fagmiljø er i dette tilfellet de professorene og førsteamanuensene som jobber med studiet. De er forelesere og veiledere for studentene, samt forskere.

Så hva vil skje dersom Nord mister statusen som universitet?

Det er flere mulige utfall:

1. Går tilbake til å bli høyskole

Et scenario er at Nord går tilbake til å bli en høyskole.

Khrono-redaktør Tove Lie er klar på at man er i ukjent farvann dersom Nord ikke lengre får være et universitet. Foto: Khrono

At «Nord universitet»-skiltene må skrus ned på alle universitetets ni studiesteder, kan virke usannsynlig. Men det er ikke umulig at det kan skje.

– Det er jo ikke automatikk i noe som ikke har skjedd tidligere, men man skal ikke se bort ifra at en ny høgskole blir løsningen, sier Tove Lie.

Lie er redaktør i kunnskapsavisa Khrono. Hun sier at det ikke er noen automatikk i at det blir en ny høyskole.

Hun presiserer at også dette må godkjennes av NOKUT.

– Høgskoler har ikke samme krav som universiteter til doktorgradsprogrammer.

2. UiT tar over

Et løsning som vil sitte langt inne for stolte Bodøværinger er at Universitet i Tromsø (UiT) tar over driften av campus Bodø.

– Det er Kunnskapsdepartementet som bestemmer, og de tar politiske vurderinger, sier Lie. Én av vurderingene kan være en fusjon mellom Nord og UiT.

Men Lie understreker at det er en ren spekulasjon.

– Sittende rektor i Tromsø, Anne Husebekk, har jo allerede foreslått dette for å «hjelpe» Nord.

– Da reformen som fusjonerte de fleste av landets høgskoler kom, så ønsket jo den daværende regjeringen primært at det kun skulle være ett universitet i Nord-Norge.

Det vil være en stor politisk nedtur for Bodø dersom det blir et Tromsø-ledet universitet som tar over driften i byen. Her ved UiT-campuset i Tromsø. Foto: Marita Andersen / NRK

3. En utvidelse av NTNU?

En annen mulighet er at NTNU tar over Nords studiesteder i Trøndelag.

Men det tror Lie er usannsynlig.

– NTNU sliter allerede med fall på rankinger etter å ha fusjonert med flere høgskoler. Dermed tror jeg ikke de er interessert i den tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag nå heller. Men hvem vet.

Det aller enkleste vil være å endre regelverket.

Lie forteller at Norge har strenge krav til doktorgrader ved institusjoner som vil kalle seg universitet. Blant de strengeste, faktisk.

– Den aller enkleste løsningen kan gjøres rent politisk ved å endre regelverket til å ligne resten av Europa. Der holder det med ett doktorgradsprogram for å være universitet.