Hvorfor forsvant Fortnite?

Verdens største og mest populære onlinespill utslettet seg selv, og er fortsatt ikke tilgjengelig.

Gårsdagen markerte slutten på sesongen, og det ble gjennomført med et live-event. Det betyr at det kommer en stor oppdatering av spillet.

Er det slutten, eller er det begynnelsen på noe nytt? Foto: Epic Games / Illustrasjon: Epic Games

Men det å klargjøre dette tar tid. Flere titalls millioner fans fulgte med, og fikk se en rakett som ble skutt opp på øya som utgjør spillområdet.

Deretter ble hele øya utslettet i et gigantisk rakett- og meteorangrep som reduserte spillverdenen til et sort hull, en såkalt singularitet.

Hendelsen hadde det beskrivende navnet «The end».

Så hva kan du gjøre mens barnet venter på at spillet skal komme tilbake?

1. Fysikk

Du kan snakke med barnet eller ungdommen om «The big bang»-teorien.

Ut fra en singularitet vokste det et helt univers. Hvor kommer vi fra? Den teknologiske naturvitenskapelige forklaringen støttes av det som kalles Doppler-effekten og Einsteins relativitetsteori .

Her kan du finne noe å tenke på om The Big Bang

Du kan for eksempel bruke Fortnite som en inngang til å lære barna om fysikk. Foto: ESO/ESA

2. Empati

Hva vil det si å miste alt man eier og har?

I verden rundt oss, i det virkelige liv, opplever barn at det kommer helt ekte raketter ned fra himmelen og ødelegger den verdenen de er vant til å være i.

I Fortnite har man akkurat nå midlertidig mistet virtuelle, ikke-eksisterende penger (Vbucks) og utseender (skins), mens de barna som opplever krig og katastrofe har ikke det samme håpet om at alt skal være normalt igjen i løpet av få dager.

Mer om empati finner du her.

Fortnite er utvikla av Epic Games og People Can Fly. Foto: Epic Games

3. Sinnemestring

Nettet flommer av videoer som viser barn og ungdom som sliter med å beherske sinne over at spillet nå er borte.

Det hevdes fra ulikt hold at Epic Games har brukt psykologer for å skape et spill som er sterkt avhengighetsdannende.

Snakk med barnet om hva som gjør at følelsene får ulike utløp som for eksempel sinne .

4. Markedsføring

Den største verdien for en som driver markedsføring er å klare å lage en «snakkis» – noe som folk uoppfordret snakker om på gata, i skolegården, i sosiale nettverk.

Gjennom å avslutte sesongen på den måten som Epic Games gjør nå, uten noen videre forklaringer, skapes et enormt behov for de involverte for å snakke ut med noen.

Nå kan du ta steget videre og snakke om hva det er som gjør at den samtalen er viktig.

5. Deltakelse

Skal du ha en god relasjon til dine barn, er det viktig å være med på de samme arenaene som barnet befinner seg.

Lær deg noe om Fortnite, spill sammen med barnet, ta del i historien og synes du det er vanskelig å mestre dataspill kan du i alle fall ta deg tid til å se på noen runder.

Det er en del av det du som voksen kan bidra med i barnets oppdragelse .

Også statsministeren har prøvd seg i spillet. Foto: Statsministerens kontor

6. Let etter gåter

Så langt har det kommet noen tallserier over det sorte hullet i videostrømmen til Epic Games.

Disse forholder seg til noen notater som en av karakterene i siste sesong hadde med seg. Knekk disse sammen med barna – eller les om noen som har løst gåten allerede.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

7. Datahistorie

Etter at spillet gikk av nett, ligger det fortsatt en mulighet for å spille et ekstra spill.

Gjennom den såkalte Konami-koden, kommer det opp et hemmelig spill dersom du spiller på en konsoll (som playstation 4 for eksempel).

Koden ble først kjent gjennom spillet "Contra" i 1988 hvor den ga spilleren 30 liv.

Det er en standard serie med knappetrykk som gir spilleren fordeler, eller åpner opp for såkalte påskeegg - overraskelser som utvikleren har gjemt i spillet.