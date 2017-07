Dette husker programlederne best fra Sommertogets første uke

Den siste uken har NRK Sommertoget tøffet seg fra Bodø i nord til Steinkjer i sør, og i morgen starter ferden mot Hommelvik.

Det har blitt sendinger fra Rognan, Mo i Rana, Trofors, Grong og Steinkjer. Hundrevis av personer har møtt opp for å ønske Sommertoget velkommen.

Og med så mange inntrykk på og ved jernbanestrekninga, er det ingen enkel oppgave å trekke fram noen høydepunkter. Men hva er det programlederne selv husker best fra uka som har gått?

Jeannette Platou: – Lo godt da vi spiste møsbrømlefse

Jeannette Platou og Nicolay Ramm har vært programledere for Sommeråpent den siste uken. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Jeannette medgir at hun hadde sommerfugler i magen under piloten i Bodø forrige mandag. Først da gikk det virkelig opp for henne hvor stort prosjektet egentlig er.

To år med planlegging skulle materialisere seg i form av direktesendinger ved togstasjoner langs Nordlandsbanen, og nå skulle det hele på lufta for aller første gang.

– Alt dette arbeidet ville vært til ingen nytte hvis Nicolay og jeg ikke presterte. Et aldri så lite press der altså. Men det gikk bra, og det var en stor lettelse etter første sending på Rognan, sier hun.

For Jeannette var det én replikk som virkelig satt seg denne uken. Og det var kommentaren til styrkeløfter Inger Blikra i Mo i Rana.

– Fram med puppene, opp med blikket og strak rygg! Det er tipsene til hardhausen Inger Blikra–Norges mestvinnende idrettsutøver. Foto: NRK

– Puppene frem, blikket opp og så er det bare å hente opp de greiene. Det har jeg og resten av redaksjonen adoptert som motto, sier hun lattermildt.

– Jeg lo også godt da vi spiste møsbrømlefse i Rognan og jeg stappet lefse i munnen på Nicolay mens han skulle ta intro. Det er viktig å leke litt når det er så intense dager.

På Rognan ble det servert møsbrømlefse på direkten. Foto: NRK

Noen eksotiske møter ble det også. På Saltfjellet fikk programlederen møte en samisk familie i kofte.

– Og jeg fikk klappe rein!

– Men det var også hektisk og slitsomt å jobbe i den tettpakkede togvognen i 26 grader i Steinkjer. Vi kjøpte en liten vifte i Trofors som lagde verdens mest irriterende lyd mens vi prøvde å skrive manus.

På Saltfjellet ble det møte med reinsdyr. Foto: NRK

Nicolay Ramm: – Togturen fra Mo til Trofors var spektakulær

Nicolay Ramm stiller seg bak sin programlederkollega, også han ble litt satt ut da han fikk se størrelsen på produksjonen.

– Opplegget var helt vilt. Det var kabler, lys, kameraer og PC-er «all over the place». Folk skulle bare visst hvor lang tid dette prosjektet har vært planlagt.

Nicolay trekker spesielt fram togturen fra Mo i Rana til Trofors som den flotteste på turen.

Spektakulære omgivelser på Helgeland. Her fra Mo i Rana. Foto: NRK

– Å kjøre på skinner bare noen meter fra havet, samtidig som du ser snødekte fjelltopper i bakgrunnen, var magisk. Herre min skaper for en natur! Det kriblet både i badelysten og ski-knærne, sier han.

– Jeg kommer heller aldri til å glemme intervjuet jeg gjorde med 17 år gamle Marcus Bomann på Steinkjer. Han hadde et driv og en gründermage som var helt unik.

Intervjuet med Marcus Bomann fra Steinkjer imponerte Nicolay. Foto: NRK

Martin Steinholt: – Smurte smør i håret på ordføreren i Hemnes

Martin Steinholt har ledet Sommertoget minutt for minutt. Han forteller at han har spist mye rart i løpet av sitt liv, men at en spesiell opplevelse likevel ble kamkakene på Bjerka.

Av flere grunner.

– Tilfeldighetene skulle ha det til at det var smurt smør på begge sider. Så da jeg skulle hilse på ordføreren, ble det litt grisete.

Ordfører Christine Trones viste nemlig fram sine øredobber, som var illustrert med den spesielle baksten fra Hemnes kommune. Martin ville vise øredobbene fram for kamera, og det resulterte i at hun fikk smør i håret.

– Hun tok det heldigvis veldig fint.

På Drevvatn stasjon ble han invitert opp til dans, og det ble mye latter.

– Det var bare å henge på, og det ble en litt sjokkartet opplevelse, ler Martin.

– Kaffe med reinsdyrkjøtt i var også noe jeg vil huske, det fikk vi servert på Majavatn.

Alle tre samstemmer én ting, og det er hvor hyggelig det har vært med alle møtene på perrongen.

– Det er en intens produksjon, men en opplevelse for livet og utrolig gøy, sier Martin.

– Folk på perrongen har vært så utrolig hyggelige! Alt vi møter er smil, klemmer og komplimenter for at vi lager et hyggelig TV-program. Det er utrolig å se hvilken glede Sommertoget sprer, tilføyer Nicolay.