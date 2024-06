Eline Hyggen Skari, pressekontakt i Norwegian:

– Vi arbeider hele tiden for at kundene skal ha en så strømlinjeformet og hyggelig opplevelse som mulig når de reiser med oss, og informasjon er selvsagt veldig viktig del av det. På nettsidene våre har vi god og oversiktlig informasjon på flere språk, og det inkluderer EU-forordning 261/2004 som er et felles reglement som alle europeiske flyselskaper følger. Ved en forsinkelse på over to timer legger vi alltid med en lenke til denne.

– Det siste året har vi i Norwegian også forenklet svært mange prosedyrer som vi vet at kundene setter stor på: vi sender automatiserte vouchers/kuponger for matpenger ved for eksempel forsinkelser, vi aktiverer en digital tjeneste som umiddelbart sender kundene en liste over hoteller de kan velge mellom om forsinkelsen innebærer en overnatting.

– Vi har også denne våren oppgradert våre innsjekkingskiosker på flyplassene slik at kundene kan gjøre flere handlinger selv. Vårt mål er at all den informasjonen vi tilgjengeliggjør i våre kanaler - og også sender direkte til kundene - skal være så enkelt å forstå som mulig.

– Vi evaluerer hele tiden våre tjenester og produkter, og kundenes egne tilbakemeldinger til oss er med på å bidra til kontinuerlig utvikling og forbedring.

Lina Lindegaard Carlsen, kommunikasjonsrådgiver hos Widerøe:

– Widerøe legger ved link til informasjon om rettigheter og vilkår i alle SMS og E-poster. Dette gjelder både ved kanselleringer og forsinkelser. «Informasjon om vilkår og passasjerrettigheter: https://www.wideroe.no/fly-med-oss/vilkar-og-betingelser» Herfra er det kun ett klikk før man kommer videre til en oversikt hos Luftfartstilsynet, og på den måten kan passasjerene se hva de har krav på i det aktuelle tilfellet.

– Hvorfor inngår det ikke i en standard-SMS om hva man har rett på ved forsinkelser og innstillinger?

– Se svar over. Utover dette vil det kunne være ulikt i hvert tilfelle hva passasjeren har krav på. I en situasjon der det oppstår en driftsforstyrrelse (forsinkelse eller kansellering) er vår første prioritet å informere berørte passasjerer. Som man kan se av Luftfartstilsynets oversikt er det mange faktorer som spiller inn på hvorvidt passasjeren har krav på standardkompensasjon eller ikke. Å tilpasse SMS med alle de gjeldene aktuelle rettigheter per tilfelle ville vært en svært tidkrevende prosess, og ikke minst resultert i en veldig lang SMS. Derfor legger vi ved lenken isteden.

– Kan Widerøe bli bedre på å informere kunder om hva de har rett på?

– Se svar over. Som man kan se av Luftfartstilsynets oversikt er det mange faktorer som spiller inn på hvorvidt passasjeren har krav på standardkompensasjon eller ikke. Å tilpasse SMS med alle de gjeldene aktuelle rettigheter per tilfelle ville vært en svært tidkrevende prosess, og ikke minst resultert i en veldig lang SMS. Derfor legger vi ved lenken isteden.