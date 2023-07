Denne sommeren er det meldt om svært mange tilfeller av fugleinfluensa. I Vadsø i Finnmark er Sivilforsvaret satt inn for å rydde opp over 10.000 døde fugler.

Og sykdommen sprer seg. Derfor ble en mann i Bodø bekymret da han så en død måse flytende i vannet i forrige uke.

Ikke lenge etter observerte han en annen måse ved en holme.

Denne oppførte seg rart, virket redd og prøvde ustødig å komme seg bort fra turgåeren. Til slutt havnet måsen i tangen i fjæra.

– Jeg prøvde å ringe politiet for å høre om de hadde fått observasjoner på fugleinfluensa i området. Der var det ikke svar å få, sier turgåeren.

Politiet skriver i en e-post til NRK at de ikke alltid har kapasitet til å svare på alle henvendelser, spesielt om det er mye som skjer på en gang.

– Denne aktuelle kvelden var det nettopp det som var tilfelle i operasjonssentralen, at det var mange pågående oppdrag som krevde operatørenes oppmerksomhet, skriver Bent Are Eilertsen fra politiet til NRK.

Får ikke hjelp

Turgåeren prøvde også å kontakte Mattilsynet. På nettsidene deres skriver de at du skal ta kontakt med dem, dersom du mistenker fugleinfluensa.

Men telefonnummeret til Mattilsynet var stengt for dagen.

Turgåeren følte seg maktesløs.

– Man har jo lyst å hjelpe, ikke fordi man har plikt, men fordi man vil at dyret skal ha det bra. Noen vil kanskje si at det bare er en måse, men for meg er det ikke bare en måse, det er et dyr, sier han.

– En god løsning for dyret ville jo vært at det ble avlivet der og da, fordi han ikke hadde det bra. Men ingen tok telefonen, sier turgåeren, som har filmet fuglen han oppdaget.

Videoen la han ut på sosiale medier. I ettertid har han fått mange uønskede kommentarer. Blant annet har han blitt anklaget for ikke å ha hjulpet måsen.

På grunn av hetsen ønsker turgåeren å være anonym.

Det ble senere bekreftet at denne måsen hadde fugleinfluensa.

Man hva skal du egentlig gjøre dersom du finner en syk fugl?

Storelva ved Ekkerøy i Finnmark. Døde krykkjer fjernes fra elven av kommunen. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Bruk hansker og vask hendene

Hege Osen fra Mattilsynet sier at hvis man finner en fugl som er død eller syk skal man holde avstand, selv om fuglen sjeldent er smittsom for mennesker.

– De bør holde seg unna og melde fra til Mattilsynet hvis de ser døde fugler. Hvis de er syke, så blir de veldig stresset hvis folk går nær dem. Så det vil vi prøve å unngå, forteller Osen.

Hun sier at med det rette utstyret kan man fjerne fugler, hvis det er snakk få fugler.

– Hvis man finner døde enkeltfugler, kan folk fjerne dem. Forutsatt at de har anledning til å bruke smittevernutstyr, spesielt hansker. Da kan de legge dyret i restavfallet og vaske hendene godt etterpå, forklarer Osen.

Ole-Herman Tornerud, fagdirektør i Mattilsynet, sier i en e-post til NRK at de oppfordrer folk til å si ifra på deres nettsider, på e-post, eller å ringe dem direkte.

– Det er viktig å huske på at det har blitt påvist fugleinfluensa på villfugl i Norge siden 2020, og jevnlig langs kysten denne våren og sommeren. Det går derfor fint å varsle om enkeltfugler via nettsidene eller på e-post, forklarer Tornerud, som understreker at det likevel ikke er sikkert du får svar med en gang.

De tar heller ikke prøver av alle fugler, spesielt hvis det allerede er påvist smitte i området.

– Situasjonen er alvorlig i Finnmark

Den siste uka har spesielt situasjonen i Troms og Finnmark vært alvorlig.

Bare den siste helgen har det blitt plukket 3.000 døde måser.

I Tromsø har det nå blitt påvist et nytt smittetilfelle av HPAI hos rødrev i Norge.

Mattilsynet sier at selv om det er sjelden av fugleinfluensa smitter over til andre dyr og mennesker, så bør man holde seg unna for å være på den sikre siden.

Veterinærinstituttet har også gått ut og bedt alle dyreeiere om å holde katter og hunder unna syke og døde fugler.

– Selv om det er sjeldent smittsomt til mennesker, så anbefaler vi at folk holder seg unna. Det gjelder også hvis man er ute og går tur med hunden, sier Osen.

Fugleinfluensaen rammer stort sett fuglebestanden svært hardt.

– Situasjonen er veldig alvorlig i Finnmark. Der er et stort innhugg i fuglekoloniene, og masse døde fugler. Så derfor er det viktig at publikum melder ifra hvis de ser at det er døde fugler, så vi kan få prøvetatt de og overvåke situasjonen. Så må vi vurdere den fortløpende i forhold til ytterlige tiltak, sier Hege Osen fra Mattilsynet.