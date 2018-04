Dette flyet skriver norsk flyhistorie

Torsdag ettermiddag lander Widerøes nye jetfly i Norge.

Fram til nå har Widerøe utelukkende flydd med små propellfly, men i dag settes altså en ny kurs for flyselskapet. For første gang siden Widerøe ble etablert i 1934, har flyselskapet gått til innkjøp av et større jetfly.

– Dette er en stor merkedag og et av de største prosjektene Widerøe har gjennomført noen gang, sier Stein Nilsen, administrende direktør i Widerøe.

Jetflyet er av typen E2 og er produsert av den brasilianske produsenten Embraer. Flyet inneholder helt ny flyteknologi og skal både forurense og støye mindre. Blant annet er flyet utstyrt med en vindmølle som skal produsere strøm i en nødsituasjon.

– Dette er absolutt siste generasjons flyteknologi. Widerøe flyr en del lengre strekninger og da er det propellflyet vi så langt har brukt, ikke helt formålstjenelig.

Stein Nilsen, administrende direktør i Widerøe, legger ikke skjul på at det er avgiftsøkningen i flybransjen som har gjort at selskapet nå går til innkjøp av et større jetfly. Foto: Widerøe

Mener avgiftsøkningen presser fram flykjøpet

Nilsen legger ikke skjul på at det er den norske avgiftsøkningen på innenlands flyreiser som har fått selskapet til å gå til innkjøp av jetflyet.

Tidligere i år ble det kjent at Widerøe kutter 44 avganger fra høsten av på grunn av manglende lønnsomhet. Lofoten og Vesterålen rammes hardest. Der vil ti prosent av det eksisterende flytilbudet, forsvinne.

– Den kraftige avgoftsøkningen har gått utover de kommersielle rutene og har gjort det vanskeligere å utvikle gode flytilbud i distriktene. Derfor er vi nå nødt til å tenke helt nytt, sier Nilsen, som håper et større fly som kan ta flere passasjerer, vil gi lavere priser.

Om i underkant av to uker, den 24. april, settes flyet inn på det norske rutenettet, mellom Bergen og Tromsø.

I 83 år har Widerøe vært lojale brukere av propellflyene. Nå endres kursen for deler av selskapet. Foto: Sigurd Steinum / NRK

Frykter dårligere flytilbud i distriktene

Stortingsrepresentant i Transport- og kommunikasjonskomiteen, Johnny Finstad (H), sier det er gledelig at flyselskapet ønsker å utvikle seg, men er bekymret for flytilbudet ut til distriktene.

– Det er bare å gratulere Widerøe med et nytt fly, men jeg frykter for framtidsutsiktene til flyrutetilbudet i distriktene.

– Kan det være dårlig nytt for distriktene at selskapet nå satser på en større flytype med mer setekapasitet?

– Ja, jeg er redd for det. Jeg håper at investeringene som nå gjøres ikke går utover innovasjon og investeringer på kortbanenettet, sier Finstad som sier Høyre jobber for å endre flyavgiften i løpet av året.

Han sier det blant annet kan være grunn til å la seg inspirere av Sverige som nå har innført et flyavgiftsystem som kalkuleres etter reiselengde og ikke antall avganger.

– Vi mener at avgiftsystemet slik det er nå, skader distriktstilbudet. Derfor vil vi se på det.