Dette er togstrekningen som har vokst mest i Norge

I løpet av de fire første månedene i 2017 har NSB registrert 21,5 millioner togreise, en økning på 2,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Den største prosentvise økningen finner vi på pendlerruta mellom Rognan og Bodø. Det melder NSB i en pressemelding. Samme strekning var også etter de første åtte månedene i fjor strekningen med størst økning i landet.

– Årsaken er at publikum merker i større grad at toget er en effektiv og komfortabel måte å reise på. I tillegg tror jeg at de som pendler synes det er en rimelig transportmåte, sier Bjørn Tore Hansen som er salgs- og markedsansvarlig for Nordlandsbanen til NRK.

46.264 passasjerer har reist mellom Rognan og Bodø i årets første fire måneder.

Økning også mellom Bodø og Trondheim

Også for regiontogene har det vært en økning sammenlignet med fjoråret.

For regiontogene på Nordlandsbanen er tallet 160 143 passasjerer på strekningen Bodø-Trondheim.

– Regiontogene på Nordlandsbanen mellom Bodø og Trondheim har en økning på to prosent i første tertial sammenlignet med fjoråret. Det er en generell trend at flere reiser og at tog er populært, sier Hansen.

Mener det er rom for flere avganger

Han forteller at med den utviklingen de har sett de siste årene, er det potensial for å hente ut mer her.

– Det kan være med både flere avganger og mer markedstilpasset rutetilbud, mener Hansen.

Likevel er det opp til Jernbanedirektoratet å avgjøre om det eventuelt blir en økning i antallet avganger. Selv om den prosentvise økningen er høy, er det langt igjen i antallet reiser sammenlignet med sørpå, hvor 80 prosent av togreisene tas.

– Selv om Salten-pendelen har tall vi er fornøyde med er det ikke like mange reiser som sørpå. Likevel har ruta vært en suksess siden den ble etablert i 2001, sier han.

Fortsatt størst i sør

Den strekningen med desidert mest trafikk finner vi på østlandet. Lokaltoget i Osloområdet hadde 13 millioner reisende første tertial i år.

Ellers er det er linjene R10 og R11 mellom henholdsvis Drammen-Lillehammer og Eidsvoll-Skien som særlig peker seg ut. Her er antallet reisende så lang på hele 1,78 og 2,16 millioner passasjerer.

– Vi er svært glade for at så mange velger toget og kommer tilbake til NSB år etter år, sier Arne Fosen, Konserndirektør for NSB Persontog.