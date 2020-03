Ifølge de nasjonale rådene fra Folkehelseinstituttet må alle som har vært i områder utenfor Sverige og Finland være hjemme i 14 dager. Dette gjelder også de som har kommet hjem etter 27. februar.

For å stoppe spredning mellom nord og sør har flere kommuner og regioner i Nord-Norge vedtatt strengere regler enn norske myndigheter.

Nordland er så langt det fylket med færrest bekreftet smittede personer. De siste tallene viser at 11 personer i Nordland er smittet. I Troms og Finnmark er 22 personer bekreftet smittet.

Nordland

Lofoten og Vesterålen:

Lørdag i forrige uke skjerpet Lofoten og Vesterålen karantenekravene.

Alle som har vært sør for Dovre etter 10. mars skal i karantene. Det gjelder Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

– Vi er en sårbar region, preget av små tettsteder og lange avstander. Det smittenivået som kan være håndterbart i andre deler av landet vil kunne være svært alvorlig for oss, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin i Hadsel.

Ofoten:

I Narvik og Evenes må personer som har vært i deler av Sør-Norge i karantene. Regelen gjelder hvis du fra og med 10. mars har vært i fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

I Lødingen må alle som har reist sør for Trøndelag i karantene. Det gjelder med tilbakevirkende kraft fra 10 mars.

Salten:

15. mars gikk de ti kommunene som hører til Salten regionråd ut med en felles anmodning.

Der står det at alle som reiser utenfor Nord-Norge må i 14 dagers karantene. Det gjelder for Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold.

Ordfører Sigurd Stormo i Meløy ber også folk utenfor Nord-Norge om ikke å reise til Salten hvis det ikke er helt nødvendig.

– Det må være et nasjonalt ansvar å hindre spredning i landet vårt, og kommunene i Salten går sammen og ber nå regjeringen om å treffe tiltak for å hindre at smitten sprer seg fra Sør-Norge til Nord-Norge.

Helgeland:

I Rana, Vefsn og Alstahaug skal alle som har vært i Oslo og Viken, Vestlandet og Rogaland etter 9. mars i to ukers karantene.

– Det er ikke oppdaga smitte på Helgeland så langt. Vedtaket er gjort i samråd med Vefsn, og Alstahaug, og det blir dermed en felles strategi for å bekjempe viruset, sier kommuneoverlege i Rana, Frode Berg.

Sømna kommune har sluttet seg til de samme reglene.

I Lurøy må alle som kommer fra områder utenfor Nordland i to ukers karantene, fra 14. mars. Folk som har vært utenfor regionen før 14. mars som er usikre på om de har vært eksponert for smitte, skal gå i hjemmekarantene.

I Vevelstad og Vega må studenter og elever som er kommet hjem fra skole eller studiested utenfor kommunen i karantene i 14 dager. Vedtaket gjelder fra 12. mars.

I Brønnøy, Leirfjord, Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Dønna går de enda hardere til verks. I disse kommunene må alle som har vært utenfor Helgeland i karantene.

Troms og Finnmark

Bardu og Dyrøy

Alle som kommer til Bardu og Dyrøy etter reiser i Oslo og Viken skal i hjemmekarantene i 14 dager, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft regnet fra 9. mars.

I Dyrøy skal personer som berøres av dette tiltaket varsle smittevernkontakter i kommunen.

Harstad og Karlsøy

Det er karantene i 14 dager for alle som har vært på reise fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. Vedtaket har tilbakevirkende kraft fra og med 10. mars.

I Karlsøy innføres det også, med umiddelbar virkning, karantenepåbud for alle som arbeider i reiselivsnæringen og som har hatt nærkontakt med folk som har ankommet Norge fra utlandet etter 10 mars 2020.​

Kvæfjord:

Kommuneoverlegen har vedtatt at alle som ankommer Kvæfjord etter reiser i fylkene Oslo, Agder, Vestfold og Telemark, Rogaland, Viken og Vestland ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst. Vedtaket gis tilbakevirkende kraft fra og med 10. mars.

Kvænangen og Salangen:

Alle som har vært i fylker sør for Nordland skal holde seg i karantene i 14 dager, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette gis tilbakevirkende kraft til de som har kommet hjem etter 9. mars.

Lyngen:

Reisende fra fylkene Oslo, Rogaland, Viken, Agder, Vestfold, Telemark, Innlandet og Vestland skal holde seg i hjemmekarantene i 14 dager. Dette har tilbakevirkende kraft fra 27. februar.

Nordreisa:

Karantene ved innreise til kommunen fra Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

Tromsø:

Fra 14. mars har Tromsø kommune innført karantenepåbud for reisende fra flere kommuner og fylker. Dette gjelder Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

Personer som har reist til Tromsø fra fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland, har mulighet til å returnere frem til 22. mars 2020, så lenge de ikke har symptomer på luftveisinfeksjon. Frem til retur, skal alle fra de nevnte områdene være i karantene på planlagt oppholdssted. De får ikke reise med offentlig transport.

Alta, Karasjok, Nordkapp, Loppa og Porsanger

Det er innført karantenepåbud i 14 dager for alle som kommer til kommunen fra følgende fylker: Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestlandet.

Sør-Varanger, Nesseby, Tana og Kautokeino

Karantenepåbud for alle innreisende fra sør for Nord-Norge.

Vadsø

Kommunen innfører karantenepåbud for alle innreisende fra sør for Kvænangsfjellet.

Gamvik og Lebesby

Karantenepåbud for alle innreisende.

Båtsfjord og Vardø

Innfører karantenepåbud for innreisende fra utenfor Øst-Finnmark.

Kommunene eller regionene som ikke er nevnt i oversikten følger foreløpig de nasjonale rådene. Endringer skjer fortløpende slik at oversikten også vil forandre seg. Tips oss gjerne.