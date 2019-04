Dette er Nord-Norges beste påskefoto

Av over 350 bidrag, var det ni finalister kjempet om å bli Nord-Norges beste påskefoto. Og med det vinne et velfylt påskeegg og en hvit DAB-radio med NRK-merke på.

Til slutt var det Marit Buran som bor i Rødøy, som stakk av med seieren.

– Dette er overraskende og veldig artig, selvfølgelig. Egentlig var det bare tilfeldigheter til at jeg ble med på konkurransen.

Buran kommer opprinnelig fra Verdal i Trøndelag, men har i ti år bodd i både Nesna og i Rødøy. Bildet ble tatt på fjellet Nubben og har en nydelig utsikt over Sørfjorden.

Juryens dom

Vinnerbildet var en av tre bilder som ble plukket ut fra Nordland fylke. Jurymedlemmet Marthe Mølstre ga denne begrunnelsen til nominasjonen.

– Det er helt nydelige farger i bildet. Det gir ro og en veldig god følelse av å ha fri og ha det fint. Bildet gav meg lyst til å være med. Hurra!, skrev Mølstre.

Marit Buran liker godt å gå turer der hun bor i Rødøy. Foto: Privat

Marit Buran sier selv at hun gikk opp på fjellet den dagen fordi hun visste det ville bli et flott bildemotiv.

– Jeg gikk opp dit dagen før, og det var så fin utsikt, så jeg tenkte at jeg måtte gå opp dit dagen etter. Da var det en veldig fin solnedgang.

Påsken har som regel bestått av å ta seg av to små barn, som nå får enda mer påskegodteri å fortære fremover.

– Vi har en på to år og en på seks måneder. Hun på to år blir aldri mett av påskegodterier. I tillegg har vi et fjøs fullt av sau som skal lamme nå snart, forteller hun.

Over 350 bidrag

Mer enn 350 bidrag ble sendt inn gjennom å merke bilder med emneknaggen på Instagram og via NRKs portal «Bidra». Tre bilder fra Nordland, tre bilder fra Troms og tre bilder fra Finnmark kjempet om folkets stemmer.

1 140 lesere stemte i konkurransen og vinnerbildet fikk 27,28 prosent av stemmene.

Foto: Monica Hellum

Hakk i hæl lå et nydelig bilde fra Finnmark, hvor to påskeharer har et møte ved Hasvik. Dette bildet fikk 22,02 prosent av stemmene.

Juryen, som bestod av Marthe Mølstre fra Nordland, Bernt Olsen fra Troms og Tanja Skoglund fra Finnmark, fikk den harde jobben med å plukke ut de første ni bildene. Men til slutt var det folkets stemmer som fikk avgjøre.

Like kriterier

Reglene i konkurransen var få, men klare. Bildet skulle ha noe med påske å gjøre og ikke være manipulert. I tillegg må det ha blitt tatt i Nord-Norge i år.

NRK har satt sammen en kunnskapsrik jury fra Nordland, Troms og Finnmark. Disse vil vurdere og velge ut ett bilde som får tittelen «Nord-Norges beste påskebilde».

I juryen sitter fotograf Marthe Mølstre, NRK-ansatt Bernt Olsen og fotograf Tanja Skoglund.

Fotograf Marthe Mølstre fra Nordland. Foto: Privat

Nordland: Marthe Mølstre jobber som portrettfotograf i Bodø hvor hun driver eget foretak. Hun har svennebrev som fotograf og har jobbet alene siden 2012.

– Det perfekte påskefotografiet for min del er et bilde som oser av påskestemning. Et bilde som man rett og slett blir i godt humør av å se, farger eller folk som har det fint, sier Mølstre.

Bernt Olsen, NRK Troms. Foto: Privat

Troms: Bernt Olsen jobber i teknologiavdelingen i NRK Troms. Han beskriver seg selv som en ivrig og entusiastisk hobbyfotograf med forkjærlighet for natur og himmelrommet.

– Viktige kriterier tenker jeg vil være å kunne fange en situasjon og vise et øyeblikk. Noe som beskriver en påskestemning de fleste vil kunne kjenne seg igjen i. Eksempelvis flotte skiturer med Kvikk Lunsj og skinnende sol, sier Olsen.

Fotograf Tanja Skoglund fra Finnmark Foto: Lena Firsova

Finnmark: Tanja Skoglund har fotografert på en profesjonell- og hobbybasis i 15 år og fokuserer til vanlig på bryllup-, familie- og lifestyle-fotografering.

– Jeg forbinder påskefoto med tur- og uteaktiviteter. Det trenger ikke å være spesifikt, men jeg forventer å se litt snø, ekte glede og god stemning, sier Skoglund.

Se alle kandidatene i toppen på saken.

Du kan stemme på din favoritt nedenfor, eller ved å trykke her.