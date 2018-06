Dette er maten som gjør deg klar for kamp

Det norske landslaget er ikke med i årets verdensmesterskap i fotball for herrer i Russland. Derfor velger mange å finne seg et annet landslag de kan heie på under fotballfesten.

En annen måte å sette stemningen på, er å prøve ut matkulturen til de deltakende lagene.

For når fotball-VM kommer i gang, blir det som skjer på skjermen plutselig viktigere enn hva man får i magen. Men ferdigpizza og chips er ikke nødvendigvis verken det raskeste eller beste. Kokkene Karina Sætermo og Benthe Nyheim serverer hjemmelaget mat som står i stil med det som skal skje ute på banen.

– Det skal gå fort å lage maten, for folk skal jo få med seg kampen, fortelle de.

Og hva er vel bedre enn ei rykende fersk suppe som tilbehør til ettermiddagens oppgjør? I vertslandet Russland er en av de mest kjente og tradisjonsrike rettene rødbetsuppen, en såkalt «borstsj». Benthe Nyheim forteller at denne suppa er god og tradisjonsrik mat som passer godt til kampen.

Dette er alt du trenger for å lage den russiske rødbetsuppa. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Dette er fint å spise foran TV-en, og så er det jo enkelt og greit å lage, forklarer Nyheim.

– Men hva er det som gjør den russisk?

– Definitivt rødbeten – det er en typisk russisk ingrediens. De har mye rødbeter der borte og det er en veldig sunn og holdbar grønnsak.

Den søramerikanske karamellkremen Dulce de Leche kan brukes til mye forskjellig. Uruguayanerne spiser den mellom to havrekjeks, men den er også brukt som pålegg og er anbefalt som topping til iskrem.

– Dette er en dessert man må tjuvstarte litt med, for den skal koke i noen timer. Den går det helt fint an å gjøre klar kvelden i forveien, sier Sætermo.

Slik lager du den karamelliserte melkekremen – som er like enkel å lage som den er god å spise:

Flere oppskrifter finner du på nrk.no/mat.