Dette er fuglenes svar på jesusbarnet

Mange forbinder nok den røde dompapen eller den gule spurven med jula.

I Nordland er det imidlertid en helt annen art som forbindes med julen: Havsvalen.

Den lille sjøfuglen er nemlig én av svært få arter som hekker i jula, og i disse dager er nyklekkede havsvaler langs hele nordlandskysten klare for å forlate redet.

– Det er et julemirakel, det også, skriver Norsk Ornitologisk Forening på Twitter.

– Sårbar på land

Grunnen til at havsvalen hekker seinere enn alle andre arter skyldes flere årsaker. Det forteller rådgiver Frode Falkenberg i Norsk Ornitologisk Forening.

– Den er liten og sårbar for andre sjøfugler. Den er først og fremst nattaktiv, og liker å oppholde seg nært land når det er mørkt for å unngå å bli tatt av de dagaktive fuglene som måker og rovfugler.

Havsvalen Ekspandér faktaboks Fugleart i stormsvalefamilien, på størrelse med en stor taksvale

Svart fugl med hvit overgump

Skiller seg fra sin nærmeste slektning stormsvalen på at den er mindre og har tvert avskåret hale

Lever av plankton som den napper til seg fra vannflaten

Hekker langs kysten av Vest-Europa og på øyer i Middelhavet. I Norge er den hittil med sikkerhet bare påvist hekkende i Nordland og Møre og Romsdal, men det er mye som tyder på at den kan hekke flere steder langs kysten nord til Finnmark

Det viktigste hekkeområdet for havsvalen i Norge er Røst i Lofoten, der den ble påvist for første gang i 1961 ved antatte rugeplasser inne i steinurer eller utgravde jordganger på Nykene

Selv om havsvalen er liten blir den veldig gammel. Den eldste norske havsvalen ble litt over 29 år gammel, men på De britiske øyer er det funnet en fugl som var over 33 år gammel

De begynner å hekke i fire-femårsalderen Kilde: Store Norske Leksikon/Norsk Ornitologisk Forening

For selv om havsvalen er en dyktig flyger ute på det åpne havet, er de sårbare og helt forsvarsløse på landjorda.

Med sine 30 gram i voksenvekt er havsvalen Europas minste sjøfugl, men det hindrer den ikke i å leve ute på det åpne havet. Foto: Atle Ivar Olsen/Norsk Ornitologisk Forening

I dagslys er det nemlig for risikabelt for sjøfuglen å fly til og fra reiret, og derfor må den vente med å hekke til nettene blir så mørke at de ikke blir sett.

– Havsvalen er en utpreget sjøfugl, den lever ved eller på havet hele livet. De eneste gangene de kommer inn til land, er når de skal hekke fra august/september, sier Falkenberg.

Frode Falkenberg i Norsk Ornitologisk Forening forteller at havsvalen aldri er ved ferskvann. – Skal den drikke vann får den enten det gjennom næringa si, eller filtrerer saltvann, de har en egen evne til å gjøre det. Foto: Per Vidar Raunholm

Låner reir fra lundefuglen

Falkenberg forklarer også at havsvalen er såpass tander at den ikke klarer å grave ut hull til reiret sitt selv.

– Den bruker gjerne gamle lundehuler som lundefuglene har hekket i, disse passer perfekt for havsvalene. Men hvis en havsvale går inn i en lundehule som er bebodd, vil den fort få klipt av hodet eller foten. Lundefugler vil ikke ha gjester når den hekker.