Saken oppsummert Statistisk sentralbyrå (SSB) har nylig publisert resultater fra Tidsbruksundersøkelsen, som viser at det er lite endring i hovedtallene for hva nordmenn bruker tiden sin på.

Undersøkelsen viser at unge kvinner prioriterer utdanning lavere enn tidligere.

Nordmenn bruker mindre tid på jobb nå enn tidligere, og kvinner jobber mindre enn menn.

Tiden brukt på husholdsarbeid har endret seg, med kvinner som gjør mindre og menn som gjør mer.

Undersøkelsen viser også at folk i alderen 16-24 år tilbringer mer tid alene nå enn tidligere, noe som kan skyldes økt digital kontakt. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Det gir egentlig mening. Ungdom er som regel sterk knytt til rommet sitt, hvor vi kan slappe av og være i en egen boble, sier Pariya Rahimi (16).

Hvert tiende år gjennomfører Statistisk sentralbyrå en undersøkelse for å finne ut hva vi bruker tiden vår på.

Resultatene fra den siste Tidsbruksundersøkelsen ble nylig publisert. Ser vi på hovedtallene, er det lite som har endret seg de siste årene.

Men undersøkelsen viser blant annet at de fleste av oss bruker mindre tid alene, bortsett fra én aldersgruppe.

De mellom 16 og 24 har økt sin alenetid med rundt 50 minutter siden 2010.

Faktisk er det den aldersgruppen som tilbringer mest tid alene.

– Det kan hende at digital kontakt har overtatt noe av den fysiske kontakten for de yngste aldersgruppene. Vi ser ikke den samme trenden blant de eldste, sier Elisabeth Rønning i SSB.

Om Tidsbruksundersøkelsen 8.800 personer har deltatt i undersøkelsen.

Utvalget har svar på et digitalt spørreskjema og fylt inn opplysninger om sine aktiviteter for to dager.

De har besvart undersøkelsen på forskjellige dager, slik at alle dager i året er likt representert.

Datainnsamlingen foregår gjennom et helt år, i 2022-undersøkelsen fra 10.10.2022 til 09.10 2023. Kilde: SSB

Pariya Rahimi i Bodø tror Rønning er inne på noe.

– At man er alene, betyr ikke nødvendigvis at man er koblet av samfunnet. Spiller du dataspill for eksempel, så har du kontakt med folk over hele verden, sier hun.

– Så du er ikke bekymra for at alenetiden er såpass høy for de mellom 16 og 24?

– Nei, ikke egentlig. Det er jo studentalderen. Studenter er jo travle generelt, med jobb, trening og skole. Akkurat det samme som ungdom på min alder. Så det overrasker meg ikke.

Heller ikke Maria Strand Munkhaug (21) mener det er grunn til så mye bekymring.

Jusstudent og Høyre-politiker Maria Strand Munkhaug prioriterer utdanning. Foto: Petter Strøm / NRK

– For eksempel er man mer alene når man flytter for å studere, så det kan være en naturlig utvikling. Det vi må være litt obs på er dem som er ufrivillig alene. Kanskje fordi de har flyttet til en ny plass og drukner litt i mengden.

Både Munkhaug og Rahimi forteller at de bruker mye tid på utdanning.

Men tallene fra SSB viser at det ikke nødvendigvis gjelder alle.

Bruker mindre tid på jobb og utdanning

Den ferske undersøkelsen hevder at unge kvinner bruker mindre tid på utdanning nå enn tidligere.

– De fleste av mine venner prioriterer slik som jeg gjør, i alle fall hvis det er viktig skolearbeid som har en tidsfrist. Men noen vil jo sikkert også si at de prioriterer trening over venner eller tid med venner over skole, men det kommer an på situasjonen, sier Rahimi.

Maria Strand Munkhaug får ikke tallene helt til å stemme.

– At unge kvinner bruker mindre tid på utdanning synes jeg virker litt rart. Det er ikke mitt inntrykk. Jeg opplever at unge folk synes utdanning er viktigere nå enn tidligere, sier 21-åringen.

– Men det kan jo kanskje skyldes at folk har blitt flinkere til å studere mer effektivt. Eventuelt at det er en del som jobber ved siden av studiene, og dermed må prioritere litt annerledes.

Les også Ungdom som Vilde (14) gjør forsker bekymret for fremtiden til organisert idrett i Norge

Les også Bekymret over presset studentøkonomi: – Heltidsstudenten er død

Ifølge Tidsbruksundersøkelsen bruker vi også mindre tid på jobb nå enn tidligere. Og kvinner jobber mindre enn menn:

– Noe av grunnen til at vi fremdeles ser at kvinner bruker mindre tid på inntektsgivende arbeid enn menn er at sysselsettingen blant kvinner er litt lavere i tillegg til at det er mye vanligere for kvinner å jobbe deltid. Det gir utslag på tidsbruken, sier Hanna Stangebye Arnesen i SSB.

Og når vi kommer hjem fra jobb, har tidsforbruket vårt også endret seg.

Hva bruker du tiden din på? Jobb💰 Husholdsarbeid🧼 Utdanning📚 Fritid⚽️⛳️ Vis resultat

Mindre husarbeid

Tiden vi bruker på husholdsarbeid har også endret seg ganske tydelig, blant dem som oppgir at de gjør slike ting. Her viser undersøkelsen at kvinner gjør stadig mindre husholdsarbeid, mens mannfolkene gjør litt mer enn tidligere:

– Nedgangen kan ha sammenheng med økt bruk av tekniske hjelpemidler som effektiviserer husarbeidet. Samtidig kan normer og forventninger til hva som er et rent og ryddig hjemme endre seg med tiden, sier Hanna Stangebye Arnesen.