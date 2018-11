Dette brevet skulle overbevise Skiforbundet om å vrake Narvik

Kort tid etter at evalueringsgruppa til Skiforbundet anbefalte Narvik som norsk søkerby for alpin-VM i 2027, sendte Lillehammer-komiteen et brev til forbundet.

Der går de gjennom alle punktene der Narvik har blitt vurdert som best egnet, og argumenterer for hvorfor Hafjell/Kvitfjell er best, eller i det minste like godt egnet.

Les hele brevet her: Brev til Skiforbundet, fra søkerkomiteen i Hafjell/Kvitfjell

Brevet bygger på de to kandidatenes søknader, der de fikk i oppgave å svare på 18 spørsmål. I brevet går søkerkomiteen for Hafjell/Kvitfjell gjennom alle punktene, og konkluderer med at Lillehammer har betydelige fordeler sammenlignet med Narvik.

– Oppfattet en anledning

I brevet signert leder av søkerkomiteen i Hafjell-Kvitfjell-Lillehammer, Brit Kramprud Lundgård, står det at de er «skuffet over innstillingen og valg av kandidat». Kramprud er på reise og har ikke anledning til å kommentere saken. Lillehammer-ordfører Espen Granberg Johnsen sier at arbeidsgruppa ikke sendte brevet uoppfordret.

Espen Johnsen (Ap) er ordfører i Lillehammer Foto: Arne Sørenes / NRK

– Vi oppfattet at det var en anledning for oss til å respondere på den jobben evalueringsgruppa i Skiforbundet hadde gjort, så det gjorde vi ved å oversende våre betraktninger rundt det i forkant av styrets behandling, forklarer Johnsen.

I brevet stiller arbeidsgruppa Hafjell-Kvitfjell blant annet spørsmål om hvorvidt nordlendingene har de økonomiske midlene er på plass.

Ikke bare er investeringene veldig mye større for Narvik, men den fremlagte finansieringsplanen har betydelig usikkerhet i seg. Det står blant annet at Narvik kommune, Troms og Nordland fylkeskommuner skal inn med 90 millioner kroner. Dette er ikke tall som er vedtatt eller på noen måte garantert. Det er i tillegg flere valg og budsjetter før politikerne eventuelt vil avsette midlene. Evalueringsgruppen sier at kommunestyret i Narvik kommer til å vedta midlene. En investeringsplan som består av å forskuttere kommunale vedtak er etter vår oppfatning en investeringsplan med svakheter. Utdrag fra brevet, kapittel 17

Har nå lagt drømmen bak seg

Norge har ennå ikke søkt om alpin-VM, men hvis det skjer, er det Narvik som blir norsk kandidat. Lillehammer-ordføreren sier at de til tross for tapet for Narvik ikke bærer noe nag, og har lagt alpin-VM 2027-drømmen bak seg.

– Narvik mente at de hadde den beste søknaden, vi mente at vi hadde den beste søknaden. Så har Skistyret gjort sin beslutning basert på alle forhold ved saken, hvor de har kommet frem til at søknaden fra Narvik var best, sier Johnsen.

Skistyret har vedtatt at VM-øvelsene i alpint holdes i Narvik hvis Norge søker og får alpin-VM i 2027 Foto: Jan-Arne Pettersen

– Hva skjer så videre fra deres side fremover?

Vi respekterer at beslutningen er tatt og at Narvik er valgt, så da ønsker vi Narvik masse lykke til som fremtidig norsk kandidat.

Johnsen har tidligere i uka uttalt overfor NRK at de nå heller vil vurdere å sikte seg inn på å være arrangør for et annet mesterskap.

– Da er det kanskje mer aktuelt for oss å intensivere arbeidet med et fremtidig OL til Norge, sa Lillehammer-ordføreren til NRK tidligere i uka.