Det går mot lysere tider her i Norge. Nettopp takket være den gule skapningen du ser bilde av øverst i denne saken.

Det er solteleskopet Daniel K. Inouye som tatt et bilde av solens overflate med en oppløsning ulikt noe man har sett tidligere, ifølge National Science Foundation.

– Dette er en fantastisk oppløsning, sier solforsker Pål Brekke hos Norsk Romsenter til NRK.

Man har tidligere sett veldig skarpe bilder av solens overflate. Men ingenting som dette, ifølge Brekke.

– Problemet har vært urolig atmosfære. Når man tar bilder fra bakken, blir det ofte uskarpe bilder. Dette er et enormt teleskop som har klart å fange detaljene.

Varmt, veldig varmt

Det man ser på bildet kan minne om brosteiner.

Gass varmes opp i solas indre, stiger til overflaten, flyter ut og går ned i massene igjen. Brekke sammenligner det med en varm gryte med tomatsuppe.

– Boblene kommer på samme måte opp til overflaten, avkjøles og går ned igjen.

De nye bildene kan bidra til å avsløre et av solas mysterium, sier Brekke.

Han forklarer:

– I solas indre er det mange millioner grader varmt. Ved overflaten er det «bare» 5000 grader, og så lenger ut i solas atmosfære – ved koronaen, er det et par millioner grader.

Se for deg at du sitter ved en god og varm peis. Går du lenger bak i rommet, vil det bli kaldere og kaldere. Og så plutselig blir det glovarmt lengst bak i rommet.

– Hvordan skjer det? Det er det solforskere har forsøkt å finne svaret på i flere tiår. Dette er et mysterium, og en av solas hemmeligheter.

– Hva er teoriene?

– Det er to hovedteorier. Det ene er at det er magnetisk energi som klarer å overføre energien. Det andre er lydbølger som forplanter seg gjennom overflaten, og som «dumper» energien ytterst i solas atmosfære.

Hjelper oss med å forstå sola

Mens solsatellittene studerer lagene over sola, gir teleskopene en bedre forståelse av solas overflate, forteller Brekke.

Disse bildene vil hjelpe oss med å få en mer fullstendig forståelse av sola, og hvordan sola påvirker jorda gjennom romvær.

– I vårt teknologibaserte samfunn er det viktig å få bedre kunnskap om prosessene bak solstormer, sier Brekke

Forskerne tror ny kunnskap kan gjøre at man kan varsle romvær som kan skade strømnett og annen infrastruktur 48 timer i forveien, mot dagens 48 minutter.

– Det vi trenger er å forstå den underliggende fysikken bak romvær. Dette starter med solen, og er det Inouye solteleskopet vil studere de neste tiårene, sier Matt Mountain, president i Association of Universities for Research in Astronomy, som administrerer teleskopet.

Mer i vente

Bildet vi fikk se denne uken er bare et testbilde. Vi har mer i vente. Teamet av ingeniører, forskere og teknikere skal i de neste månedene fortsette testingen.

Flere instrumenter skal installeres og metoder for analyse av bildene skal prøves ut for å gjøre det klart for det internasjonale forskningmiljøet.

Ifølge dem selv vil det nye teleskopet gi oss mer informasjon om Sola i løpet av sine fem første år, enn det vi har samlet inn siden Galileo rettet teleskopet mot den store stjerna i 1612.