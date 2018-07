Det tok 70 år før Bjørg var klar for å snakke om overgrepene

– Jeg valgte å holde det for meg selv, og det har vært vondt.

Bjørg Killie Martinsen (86) skrev et innlegg på Facebook, som senere ble publisert på nordnorskdebatt, hvor hun forteller om hvordan hun som 16-åring ble utsatt for overgrep av voksne menn hun stolte på.

Etter 70 år har hun valgt å dele hendelsene som har satt dype spor i livet, og forandret henne for alltid.

Redd for hvordan hverdagen kunne bli

Bjørg var en skoleflink jente og hadde flyttet hjemmefra for å gå på en god skole. Mens hun gikk der bodde hun hos en familie som ofte hadde selskap, og Bjørg hjalp til med servering av kaffe.

– Hvordan kunne voksne betrodde mannfolk i samfunnet gjøre noe sånt mot en forsvarsløs 16-åring? Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

I selskapet, mens hun sto på kjøkkenet og gjorde kaffen klar, forgrep en av gjestene seg på Bjørg. Det skjedde flere ganger. Totalt tre menn forgrep seg på henne. Alle hadde høytstående stillinger i lokalsamfunnet og var ofte på besøk i huset.

– Jeg var ikke sikker på at jeg ville bli trodd hvis jeg tok det opp. Jeg trodde jeg ville bli avfeiet, og det ville gjøre det enda verre å bo der hvis jeg ikke fikk den forståelsen jeg trengte.

– Hvordan kunne de ta seg til rette?

Bjørg satt inne med mange spørsmål, tanker hun ikke klarte å skjønne, og vonde følelser hun ikke klarte å sette ord på.

– Hvordan kunne voksne betrodde mannfolk i samfunnet gjøre noe sånt mot en forsvarsløs 16-åring? Jeg hadde ingen forutsetning eller mulighet til å si ifra.

Hjemme hadde hun lært at man skulle ha tillit til voksne folk.

– Når jeg opplevde det stikk motsatte, så ble livet mitt forandret, forteller hun.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Det begynte å gå utover skolegangen. Hun ville komme hjem med gode karakterer som hun stolt kunne vise frem til foreldrene, men slik ble det ikke. Istedenfor kom hun hjem forandret, men det var det bare hun som visste.

– Jeg har vanskelighet for å finne ord for det, annet enn fy faen. Det var ikke så vanlig å snakke om følelser i det hele tatt, og jeg vokste ikke opp med å bli spurt om, «hvordan har du det, egentlig?»

Håp for fremtiden

Innlegget hvor Bjørg åpent skriver om hvordan hun opplevde det da, og hvordan de vonde følelsene fortsatt er sterke, har engasjert mange. Det gleder henne at så mange har fått med seg budskapet hennes og reagert positiv.

– Det jeg ble utsatt for kan man snakke om, noen vil sikkert kalle det for en bagatell, for meg var det ikke det. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Unger kan ikke si imot og må innfinne seg i det den voksne utsetter dem for. Jeg er opptatt av maktmisbruk og ville dele dette for å bidra til åpenhet. I alle år har det skjedd misbruk av barn, det burde ikke skje.

– Hvordan føles det å tenke på hendelsene i dag?

– Jeg blir fortsatt opprørt. Det er noe som heter at man skal tilgi folk, jeg har problemer med det, men når jeg velger å gå ut med på denne måten så ønsker jeg at ingen skal være nødt til å oppleve dette. Det er mitt håp.

– Det jeg ble utsatt for kan man snakke om, noen vil sikkert kalle det for en bagatell, for meg var det ikke det. Når jeg i alle disse årene har slitt med dette, så tenker jeg på de ungene hvor overgriperen har gått enda lengre, hvordan er det for dem? Jeg vet ikke, men det er klart vondere og verre for dem, vil jeg tro.

Bjørg har fulgt med på #metoo-bevegelsen som har sørget for at åpenheten omkring overgrep er mye større i dag.

– Her har folk komme ut og sagt ifra, voksne folk, som trass det har problemer med å si ifra. Det skremmer meg. Også her er det jo maktmisbruk av mennesker som har en høyere posisjon.

– Hvordan kan man forhindre flere ting i dag?

– En av tingene jeg tror på, er at vi snakker om det og at det blir tatt opp blant folk. Det er på den måten at det kanskje kan bli lettere for dem som har blitt utsatt, eller blir det, til å si ifra og fortelle om det.

– Det virker håpløst å kunne bekjempe dette, men jeg tror på åpenhet.