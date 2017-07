Det norske folk vil ha olje

45 prosent av nordmenn er ueinige i at oljeleitinga bør stoppast, medan kvar fjerde er einige i påstanden, melder Fiskeribladet. Kjønnsforskjellane er store: 33 prosent av kvinner vil avvikle oljeleitinga, medan 16 prosent av menn seier det same. Undersøkinga er gjort av Respons Analyse for Fremtiden i våre hender.