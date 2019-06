Det nordnorske «drittværet» er godt nytt for sjøfuglene

– Ikke så galt at det ikke er godt for noe.

Tycho Anker-Nilssen er seniorforsker ved NINA. Han er også blant dem som kan mest om lundefuglene på Røst.

For 40 år siden talte man en bestand på halvannen million. Nå er bestanden dramatisk redusert. I dag er det bare 274.000 par her.

NRK har skrevet mange saker om situasjonen. Om hvordan over 80 prosent av bestanden har gått tapt.

I 2014 var situasjonen på sitt mest dramatiske. Men de siste fire årene har man sett at trenden kanskje er i ferd med å snu.

– De siste årene har noen unger kommet seg på vingene. Det må vi betrakte som et lyspunkt. Vi håper at vi er i starten på en periode med bedre år.

Forskeren forklarer at det ofte er tiårssykluser med gode og dårlige perioder. Nå er det flere tegn på at sjøfugl kan gå en bedre tid i møte.

– Melding om mye tobis nede i Nordsjøen og mye oppblomstring av alger utenfor kysten, kan faktisk være en del av et bilde som er mer positivt.

En skulle ikke tro det. Men dårlig sommervær er faktisk også én av faktorene som kan spille positivt inn.

Ikke så mye å rope hurra for i fylkeshovedstaden Bodø. Med mindre du er sjøfugl, selvfølgelig. Foto: Skjermdump fra Yr.no

Slik henger det sammen

Seniorforskeren forklarer:

– Været er nok med på å påvirke næringsforholdene. Både hvor lett næringen er tilgjengelig, og hvor mye mat det er i systemet.

Lunde med sildelarver i nebbet. Tatt på Røst nylig. Foto: Tycho Anker-Nilssen / NINA

Forklaringen er i og for seg selv ganske enkel: I nord har sørvesten og det litt typiske kystværet satt sitt preg gjennom uminnelige tider.

Det er dette været som skaper de forholdene som er typiske for de bestandene som finnes i våre områder.

– For sjøfuglene er nok dette sørvestværet med kuling og regn en veldig fin værtype. Det kan være med på å bringe næringsrikt vann opp og inn på sokkelen. Og dermed øke produksjonen her inne.

– Sånn at det blir mat både til raudåte, som igjen er mat for sildelarver. Som i sin tur kan vokse fortere og bli enda bedre mat for sjøfugl.

Foto fra en leser. Mørke skyer, men det kan også være positivt. Foto: Erling Dreyer

Har været endret seg?

Selv har Anker-Nilssen opplevd at været har endret seg.

– Jeg har vært ute her i 40 år. De siste 15–20 årene må jeg si har vært preget av en helt annen værtype, med mye nordøst fralandsvind og finvær.

En værtype en kan tenke seg ikke er den aller beste for å få næringsrikt bunnvann ute på eggakanten, opp og inn på sokkelen.

– Da vil sørvestværet være mye bedre og drivende til dette. Vi får derfor håpe at dette sommerværet, sett fra sjøfuglenes side, fortsetter et stykke utover sommeren.

Færre krykkjer

Om lundene på Røst får et godt år i år, er det for tidlig å si noe om.

Eggene klekker rundt St. Hans. Om det skulle bli et godt «lundeår» tegner det godt for andre sjøfugler som sliter. Så som krykkje.

– Da vi passerte krykkjekolonien her forleden så satt det én fugl i fjellveggen, og vi så én i lufta. Bestanden har gått fra 25.000 par til 93 på førti år.

– Lundene er på mange måter en indikator på hvordan forholdene er. Er det gode beiteforhold for lundene er det nesten alltid gode beiteforhold for krykkjene.