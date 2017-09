Det ligger an til den tørreste september på 30 år flere steder i Nordland

Det er Vesterålen som ligger an til å få den tørreste septembermåneden. På Andøya har det hittil kommet 17,9 millimeter nedbør, mens den gamle rekorder er 25,9 millimeter.

Sortland er den som ligger aller best an med sine 9,2 millimeter nedbør hittil mot 25,9 millimeter fra 1987.

– Sortland er de som ligger spesielt godt an til å sette ny rekord for tørr september, sammen med Andøya og Bodø, sier meteorologikonsulent Jan Inge Hansen i Meteorologisk institutt.

Bodø er rekorden 31,8 mm fra 1987. hittil i september har de fått 27,8, som Avisa Nordland var først ute med å omtale.

De fleste øvrige steder har det allerede kommet mer nedbør enn hva rekordene er. Både på Helgeland og i Saltdal har det kommer for mye til at det blir noen rekord.

– Ligger an til å bli tørrere enn på 30 år

På 30 år har det ikke vært en like tørr september flere steder, men det handler ikke om klimaendringer skal vi tro meteorologikonsulenten.

– Det handler mye om vindretning. Nå har det vært et ganske solid høytrykk over Barentshavet og Kolahalvøya. Alle nordlendinger vet jo hva høytrykket over Kola betyr, fastslår Hansen.

Høytrykkets styrke har også vært så kraftig, at lavtrykkene har holdt seg godt ute i havet.

– Vi hadde et ganske kraftig høytrykk i fjor også, men da lå det litt lenger sør. Da kom det inn litt mer skyer over Nord-Norge, så her snakker man mest om plassering av trykksystemer, sier han.

Dette er for mange nordleninger et sikkert tegn på godt vær. Foto: Meteorologisk institutt / yr.no

– 2 til 3 grader høyere temperatur

Det er ikke bare regnet som viker for høytrykket, Den høyt ettertraktede H-en på værkartet har også gjort sitt til at temperaturene har holdt seg fine her i nord.

– Middeltemperaturen i forhold til normalen har også vært en del over normalen i hele Nordland. Temperaturene har ligget 2–3 grader over det normale i september, sier Hansen.

Han sier videre at høytrykket har gjort sitt for en litt lettere hverdag for folk flest.

– Nordlendingene har sikkert fått litt mer solgløtt på kroppen takket være høytrykket, men det skal jo ikke så høye temperaturer til før en nordlending går i T-skjorte, men høytrykket spøker den utflyttede meteorologikonsulenten.

Ut måneden ser værutsiktene gode ut, selv om det ifølge Hansen er ting som tyder på en liten omlegging når vi nærmer oss neste helg.

– Da vil det kunne bli litt mer normale forhold, siden det kraftige høytrykket trekker litt mer mot øst, men det er litt sprik i prognosene så vi får vente og se.