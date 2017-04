Det gikk som forventet - nå mister 79 personer jobben

De ansatte ved Insula-eide MaxMat i Bodø hadde fått sterke signaler om at bedriften kom til å bli lagt ned, og det var også det som skjedde.

I en pressemelding fra Insula kommer det i dag frem at selskapet legger ned driften ved MaxMat AS på Rønvikleira og Alstad i Bodø. Samtidig reduserer de aktiviteten ved Lofotprodukts fabrikk i Godvik i Bergen. Totalt mister 79 personer jobben, 69 i Bodø og 10 i Bergen.

Sigvald Rist. Foto: John Inge Johansen

Foredlingsaktivitet tilknyttet røkt laks/ørret og farseproduksjon samles nå i Leknes i Lofoten og Kongsvinger.

– MaxMat det siste året opplevd å miste store leveringsavtaler. Dette i hovedsak som følge av manglende konkurransekraft, endrede forbrukerpreferanser og en vridning mot økt konsum av fersk fisk på bekostning av ferdigvarer og frosne sjømatprodukter. Summen av dette gjør at MaxMat i løpet av kort tid står igjen med kun 20 prosent av sin opprinnelige aktivitet. Ledelsen mener derfor at grunnlaget for forsvarlig drift er betydelig svekket, sier administrerende direktør Sigvald Rist i pressemelding.

– Har gått med overskudd

De ansatte i Bodø har imidlertid vært av en annen oppfatning.

Hovedtillitsvalgt Arnt Hatten. Foto: Amanda Rørmark Åsberg / NRK

– Vi har gått med overskudd i flere år. Vi er den eneste bedriften i konsernet som har gått med overskudd, sier hovedtillitsvalgt Arnt Hatten.

I 2015 omsatte bedriften MaxMat AS for 360 millioner kroner. Likevel står rundt 100 ansatte nå i fare for å miste jobben.

Hadde lokale eiere

MaxMat hadde opprinnelig lokale eiere som startet opp i Bodø i 1985. I 2015 ble de kjøpt opp konsernet Insula AS. De eier også to andre bedrifter som lager fiskeprodukt, og som tidligere var konkurrenter av MaxMat.

– Årsaken til at Insula gjør dette, er at de tror de skal få høyere fortjeneste med å ha to hovedproduksjonsenheter i Norge. Det er ikke vi enige i, sier hovedtillitsvalgt Hatten.