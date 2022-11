Det er løsnet et utilsiktet skudd med tjenestepistol tilhørende politiet i Bodø

Politiet i Nordland informerer om at det i formiddag har vært løsnet det som framstår som et utilsiktet skudd med et av politiets tjenestevåpen.

Skuddet ble avfyrt hos en bilforhandler i Bodø. Polititjenestepersonen som disponerer tjenestepistolen er ansatt ved Bodø politistasjon.

Spesialenheten i politiet er varslet.

Ingen personer ble skadet som følge av det utilsiktede skuddet. Politiet er på stedet for å sikre bevis, men den videre etterforskningen vil bli overlatt til Spesialenheten for politisaker.

De ansatte ved bilforhandleren blir som følge av hendelsen fulgt opp av egen arbeidsgiver, og polititjenestepersonen blir fulgt opp av sin arbeidsgiver