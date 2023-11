Det brant for 8 millioner kroner – ingen blir straffet

Natt til lørdag 27. mars i 2021 brant det flere steder på Stokmarknes.

Skadene ble anslått til 8,8 millioner kroner, og nå er saken henlagt. Det skriver Bladet Vesterålen.

Tre campingvogner ble totalskadd, og i ett tilfelle spredde brannen seg til et hus. Der lå det fire personer og sov. Huset ble også totalskadd.

I vår ble det kjent at mannen som var tiltalt for å ha startet brannene ble frikjent. Han ble dømt for andre forhold, inkludert et liknende branntilfelle på Sortland, men retten fant det ikke bevist at mannen hadde tent på campingvognene på Stokmarknes, skriver avisa.

Derfor er saken henlagt, sier politiadvokat Kay Rønning-Nyvold.

– Vi tar til etterretning at den som var tiltalt ble frikjent – det er rettens vurdering. Om vi skal sette i gang ny etterforskning, må det være et grunnlag for det. Det har vi ikke i denne saken – vi har ingen videre spor som vi vurderer å kunne etterforske. De sporene som var, ble etterforsket så langt som vi kunne, sier Rønning-Nyvold.