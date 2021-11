Det går mot vinter.

Fleire av oss ser fram til å setje ut fuglemat og titte på småfugl på fuglebrettet.

Bur du nord i landet, og er glad i å sjå på fugl, kan du få deg ein gledeleg overrasking i åra framover.

Det kjem til å kome meir småfugl.

– Det vil verte vanlegare å sjå blåmeis på fuglebrettet i Nordland i åra framover, seier John Atle Kålås seniorforskar ved Norsk institutt for naturforsking (NINA).

Det gler fuglekikkaren, og biolog Jan Wasmuth i Bodø.

FUGLEKIKKAR: Biolog Jan Wasmuth i Bodø er glad for at det snart vert meir meis å sjå i Nord-Noreg. Foto: Tor A. Bordewich Didriksen / NRK

– Blåmeis har eg mykje av no. Dei er stadig på mine fuglebrett, no ser eg ofte opptil ti stykkar. Det er mykje meir enn eg har hatt tidlegare, seier Wasmuth, og legg til:

– Det er sjølvsagt morosamt. For ein fuglekikkar er det bra at utbreiingsområde for naturlege arter vert større.

Omvendt frå resten av verda

Men Nord-Noreg er i verdssamanheng nok så einsame med å få eit meir yrande fugleliv.

I samarbeid med forskarar i heile Nord-Europa har seniorforskar John Atle Kålås i NINA sett at det vert eit mindre variert og intenst lydbilde i naturen som følge av at fuglen forsvinn globalt.

På 30 år har Europa mista 421 millionar hekkande fugl.

Kålås fortel at det er færre slag småfugl i verda no enn for tjue år sidan.

Men for Nordland slår dette ut på uventa vis.

Det kjem mellom anna av at skogen veks igjen i Nordland.

– Vi ser allereie at ein del arter vert observert lenger nord i Nordland, seier Kålsås.

KLIMA: Seniorforskar John Atle Kålås i NINA fortel at årsaka til at småfuglen trekker nordover er varmare klima. Foto: Norsk institutt for naturforskning

Det gjeld spesielt ein del meiseartar som er vanleg lenger sør i Noreg, som svartmeis, blåmeis, spettmeis, toppmeis og løvsongar.

– Slik sett vert det meir variert fuglesong ein kan høyre når ein er ute i skogen i til dømes Nordland, seier seniorforskaren.

Men flugeforskaren hopper ikkje av glede over meir fugle song i nord.

Det er nemleg ein effekt av klima, og varmare vintrar i dei nordlegaste fylka.

– Sjølv om det kanskje kan virke positivt med meir fugleliv, er jo dette ein effekt av mildare klima. Slik sett er det ikkje ein så positiv sak, merkar Kålsås.

– Kan i tillegg kome frå lenger sør i Europa

Michael Fredriksen, leiar i Birdlife Norway (tidlegare kalla Norsk ornitologisk foreining), meiner detta kan vere eit godt høve for fugleinteresserte i nord til å sjå fugl dei ikkje før har sett på heimebane.

– Ein ting er at fuglar som er vanleg i Noreg trekker lenger nord, i tillegg kan det kome fuglar frå lenger sør i Europa, seier Fredriksen.

NYKOMMAR: Spettmeis er ein av fuglane som seniorforskar John Atle Kålås forventar at kjem nordover i løpet av dei neste åra. Foto: Åsmund Asphaug

For ikkje lenge sidan kom ein ny amerikansk gjest, musesporv i Huseby i Sør-Noreg.

Og musesporven er ikkje den einaste sjeldne fuglen som kjem nordover.

Likevel er heller ikkje han sikker på at nyheita berre er gledeleg.

– Sett frå eit einsidig perspektiv kan ein seie at det er hyggeleg at faunaen vert rikare i nord. På den andre sida kan det ha betydning for dei artane som allereie er i nord at det vert varmare klima. Det slår ikkje einsidig ut.

For det er allereie kjent at fleire sjøfugl forsvinn frå kysten i Nordland.

John Atle Kålås i NINA mistenker på sin side at gleda kan verte kortvarig.

– Om det vert ugreie forhold på somrane i Nord-Noreg med varmare klima, vil dei flytte seg sørover igjen, seier han.

NY I NORD: Toppmeis er ein av fuglane ein snart kan vente seg å sjå i Nord-Noreg. Foto: Eli Skarbo

Vel å sjå positivt på det

Men i Bodø vel fuglekikkar Jan Wasmuth å sjå lyst på eit meir yrande nordnorsk fugleliv. Han meiner det vert veldig negativt om ein berre ser det negative ved klimaendringane.

– Du kan jo seie at det er eit sjukdomstrekk i naturen. Men på den andre sida vil eit varmare klima favorisere nokon arter. Eg synest positivt for dei artane som kan kome nordover.

PEANØTTSMØR: Fuglekikkar og biolog Jan Wasmuth matar blåmeisen med ein eigenkomponert blanding av usalta peanøttsmør og solsikkekjernar. Det er blåmeisens favoritt. Foto: Gunn Nyborg

No gleder han seg til å snart kanskje sjå andre meisefuglar.

– Eg skulle gjerne ha sett både svartmeis og andre, men dei har nok ikkje kome hit enno. Men det kan kome.