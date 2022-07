«Kan bare lages på Stranda».

Men råvarene trenger nødvendigvis ikke være fra Stranda. I perioder har Grilstad brukt importert kjøtt i den norske folkefavoritten.

I perioder har Nyt Norge-merket vært klistret på pakken. Og det reklameres fortsatt med merket både på nett og TV.

Men det står ingen plass på pakken hvor kjøttet kommer fra.

Mener det er misvisende

Tidligere generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Anders Nordstad mener Stranda lurer forbrukeren. Foto: Josephine Nordstad Juul Møller

Anders Nordstad er tidligere generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og går nå under tittelen meningsytrer fra Asker.

Tidligere i år la Norstad ut et innlegg på Facebook der han kritiserte Stranda for å føre forbrukerne bak lyset.

– Jeg synes de forsøker å skape et bilde av at dette er et norsk produkt.

– Stranda bruker jo mest norsk svinekjøtt, så det er ikke det, men jeg synes den måten å reklamere på skaper ett inntrykk av at det er norsk, nesten like norsk som geitost, sier han.

Kaller det «overimport»

Norstad mener det verken er snakk om råvaremangel eller overproduksjon, men derimot «overimport».

– Det blir råvaremangel fordi aktørene utnytter de importkvotene som Norge har gitt bort. Hadde det ikke vært for de kvotene, kunne norske produsenter produsert mer.

Det er gjerne billigere å importere kjøtt enn å benytte seg av norske varer.

Den økende importen kan gjøre at prisen på kjøtt holdes nede, noe bonden vil tape på.

Anders Norstad mener lønnsomheten blir presset av kvoteimport og svakt tollvern. Staten regulerer importen gjennom tollsatser eller ved importkvoter.

Kjøttauksjon Ekspandér faktaboks Norge har fremforhandlet handelsavtaler for tollkvoter på kjøtt fra ulike land

En tollkvote er en rettighet til redusert toll for en gitt mengde av en vare i en angitt tidsperiode.

Landbruksdirektoratet fordeler de fleste tollkvotene for landbruksvarer

Auksjon er ansett som den mest rettferdige måten å fordele et slikt gode på.

Det finnes tollkvoter for flere typer landbruksvarer, inkludert ost, kjøtt, fôrvarer, frukt og grønnsaker.

Kjøttet fordeles mellom importørene basert på betalingsvilligheten deres.

Auksjonsbeløpet tilfaller staten

Grilstad: – På grunn av råvaremangel

I dag inngår Stranda-merket i Grilstad-konsernet.

Konserndirektør i Grilstad, Ståle Gausen, skriver i en e-post til NRK at Stranda har valgt å bruke importert kjøtt på grunn av råvaremangel.

– Salget gikk kraftig opp i dagligvarehandelen da korona kom, og det ble knapphet på råvarer. Da ble det også betydelig underdekning av norske kjøttråvarer, og skinkeråstoff spesielt, sier Gausen.

Konserndirektør i Grilstad, Ståle Gausen, sier at knapphet på norsk gris tvang dem til å importere kjøtt. Foto: Kim Sorenssen / Kim Sorenssen

Det er ikke bare Strandaskinke som inneholder importert kjøtt. Grilstad importerer også kjøtt fra Sverige og Island til fenalår og spekepølse.

Ifølge Gausen er det gode grunner til hvorfor det må være slik.

I perioder har det visstnok vært umulig for Grilstad å få tak i nok norske råvarer til å fylle etterspørselen.

Prognosene til totalmarked for kjøtt og egg viser et markedsunderskudd på 3.000 tonn svinekjøtt.

Underdekningen har hittil i år blitt kompensert med import.

Har dialog med Norsk Mat

– Andelen finske skinker har i en periode vært på ca. 20 prosent.

Resten av råvarene har vært norske.

Grilstad har hatt løpende dialog med stiftelsen Norsk Mat som kontrollerer og drifter merkeordningen «Norsk Mat».

– Vi har tatt bort Nyt Norge-merket i den perioden hvor det er produsert en andel med skinker fra Finland, sier Gausen.

De har avtalt at Nyt Norge-merket tas i bruk igjen når de er tilbake på 100 % norske råvarer.

– Spis heller mer sau, høne og kje

I 2019 var Norge nesten selvforsynt med kjøtt.

På svinekjøtt var selvforsyningsgraden 97 prosent. Det betyr at de resterende prosentene må importeres for at nordmenns appetitt skal tilfredsstilles.

Fagrådgiver for bærekraftig mat og leverandørkjeder i Framtiden i våre hender, Emil Beddari, mener det er viktig at man er ærlig overfor forbrukerne.

– Man må kommunisere tydelig til forbrukeren hva man gjør, særlig når Strandaskinke legges frem som et norsk produkt.

Emil Beddari i miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender. Foto: Privat

Beddari mener det hadde vært bedre hvis man i større grad oppmuntret til å spise mer av det som faktisk kommer fra norsk husdyrproduksjon.

Som sau, høne og kje – i stedet for å importere.

– Det som er av import og eksport dreier seg i stor grad om å bytte kjøttyper vi ikke liker med de vi liker ekstra godt.

Som at vi eksporterer sauekjøtt til Oman og importerer storfekjøtt fra Tyskland.