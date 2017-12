Destilleriet på Myken lager arktisk whisky: – En global trend

På den lille øya Myken i Rødøy kommune på helgelandskysten har en vennegjeng startet opp verdens første arktiske whiskydestilleri. Håpet er å kunne bringe nytt liv til lokalsamfunnet som i dag kun har 14 fastboende.

Styreleder i Myken whisky, Jan Hellstrøm sier at den første tønna med den eksotiske drikken ble fylt på Myken 28. desember 2014.

Whiskyen som produseres på Myken er ifølge vennegjengen, den beste. Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Først etter lagring på eikefat i tre år, kan det kalles for whisky, men selv om whiskyen har blitt bakt i tre år her på Myken, så har vi ikke så mye å selge enda. Den første tønna skal få enda flere år på å bake, slik at det vi tapper nå i romjula vil bli til venner og bekjente sier Hellstrøm.

Global trend

For kun få år siden fantes det ikke mange whiskyprodusenter i Norge. Men å lage arktisk whisky har nå blitt en international tendens, sier leder i Norsk Whiskyforbund, Bjørn Rasen.

Bjørn Rasen i Norsk Whiskyforbund. Foto: Whiskyforbundet

– Whisky har hatt et oppsving siden 1980-tallet. Det har kommet store nye aktører i whisky-verden som har tatt sterkere grep. Det har blitt mer markedsføring, og på mange måter kan vi si at whisky har blitt den nye vinen, sier Rasen.

Det lages nå norsk whisky på i alt 8 steder i landet. Det mest eksotiske er arktisk whisky, som den de lager på Myken i Rødøy. Klimaforholdene i Norge ligner på forholdene Skottland, som kanskje er det mest kjente whisky-landet. I likhet med Myken, setter skottene mye av preget til whiskyen på fatet mens den lagres.

– Når det lagres whisky på kysten her, så får du mye av de samme egenskapene som du får i Skotts whisky, sier Rasen.

Myken er en liten øygruppe og et fiskevær i Rødøy kommune i Nordland. Foto: Roar Larsen

– God på smak

Destilleriet på Myken er alene om å bruke avsaltet havvann fra øyas eget vannverk, noe som høyner smaken, ifølge spritkoker, Steffan Gustafsson.

Spritkoker, Steffan Gustafsson. Foto: Privat

– Jeg har smasket på whiskyen og det er den beste nybrente whiskyen jeg har smakt, så dette lover meget godt, sier Gustafsson.

På det åpne markedet regner vennegjengen med å være klare med en del flasker til november 2018.

På whiskydestilleriet er flere tønner klare til bruk. Foto: Privat

– Da har den ligget i fire år, og da tror vi den kan få den perfekte smaken. Den kan selvfølgelig bli ende bedre om den ligger lengre, men vi må slippe noe ut også, sier Hellstrøm.

Produsentene har testet whiskyen på eksperter, noen skotter og en del venner og bekjente. Og ifølge Hellstrøm sier mange at whiskyen er overraskende bra til å ha ligget i så kort tid.

– Og for å sitere en leder av en whisky-klubb: Hvorfor i all verden skal jeg vente i tolv år på en whisky når jeg får en som kan smake så godt etter tre?