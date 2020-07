Veldig mange har valgt bilen som fremkomstmiddel under årets sommerferie.

På E6 i Nordland har Statens vegvesen i juli telt over 1000 flere biler i døgnet på en rekke steder, sammenlignet med fjorårets sommer.

Samtidig er det mange eksempler på at ikke alle oppfører seg like bra på trafikken.

Farlige forbikjøringer, parkeringskaos og hissige fergepassasjerer har vært med å prege sommertrafikken i nord så langt i år.

Vurderer risiko forskjellig

Men hva får noen til å bryte regler og ta farlige sjanser i trafikken?

Psykologspesialist Bodil Lindgaard sier det er flere ting som avgjør hvordan vi oppfører oss i trafikken. Foto: Privat

Psykologspesialist Bodil Lindgaard hos Psykologsenteret i Bodø sier mye handler om hvordan vi vurderer risiko og hvor stor risiko vi er villige til å ta.

– Personer med stor grad av risikovillighet vil kunne foreta en «farlig» forbikjøring fordi selve belønningen, å komme forbi en kø eller raskere til planlagt destinasjon, vurderes å trumfe den subjektive følelsen av risiko.

Men også synet på lover og regler påvirker hvordan vi kjører på norske sommerveier.

For enkelte kan det å bryte en regel sees på som greit.

– En fartsgrense vil for eksempel kunne oppfattes ulikt, fra noe som er absolutt til de som tenker at man alltid skal kjøre x kilometer i timen over. Mange har nok utviklet et sett av slike «private» regler eller holdninger i trafikken, og som potensielt sett kan bidra til uønskede hendelser.

– Å kjøre over en fartsgrense kan derfor legitimeres i en privat regel om at det var lite trafikk og gode kjøreforhold selv om loven om fartsgrensen ble brutt.

– Delvis akseptert

Og hun får støtte fra UP-sjef i Nord-Norge, Geir Marthinsen.

UP-sjef i Nord-Norge, Geir Marthinsen, forteller at langt flere blir tatt for fartsovertredelser i landsdelen i år enn i fjor. Foto: TOR FARSTAD

– I dag er det delvis akseptert i samfunnet å kjøre for litt fort.

– Men faren for ulykker i trafikken øker i takt med hastighetsovertredelsen. Det er derfor vi er på veien, for å få ned farten og bidra til færre ulykker med hardt skadde og drepte.

Følger andre

I tillegg har vi mennesker en tendens til å gjøre som flertallet.

Dersom noen kjører for fort kan det oppfattes som greit at også vi gjør det. Og om noen andre har parkert ulovlig, vil noen være mer tilbøyelig til å gjøre det samme.

– Jo større grad av usikkerhet i en situasjon, jo større sannsynlighet for at vi observere hva andre gjør gir å gjøre det samme. Altså tar vi valg basert på hva vi ser andre gjør, sier Lindgaard.

Hun understreker samtidig at en rekke andre ting har betydning for hvordan man oppfører seg bak rattet.

– Som grad av trøtthet, konsentrasjon og oppmerksomhetsfokus og hvordan man forholder seg til distraksjoner som for eksempel mobil. Kjøring i ruspåvirket tilstand vil alltid utgjøre en risiko som følge av betydelig nedsatt kjøreevne.

Økning

Utrykningspolitiet i nord har så langt i juni og juli avdekket 60 prosent flere fartsovertredelser sammenlignet med fjoråret.

UP-sjef i Nord-Norge, Geir Marthinsen, mener tallene viser en tendens på veiene som de ikke ønsker.

– Det er tydelig at mange har det for travelt. Spør du meg, har de satt av for lite tid til bilturen. Man må regne med at man blir heftet og må bruke lengre tid på sommeren enn man gjør ellers i året.