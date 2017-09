Derfor kantret båt i Velfjord

En fisker i 60-årene omkom da sjarken hans kantret i Velfjorden i 22. februar 2014. Nå har Statens havarikommisjon for transport undersøkt årsaken til havariet. De mener at det er mest sannsynlig at drag i garnhaleren, i kombinasjon med fartøybevegelser som følge av vind og sjø, førte til kantringen.