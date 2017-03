Derfor grunnstøtte fergen: – De trodde de hadde skrudd på autopiloten

Mandag 21. september 2015 avgikk passasjerfergen Godfjord Tjøtta som normalt kl. 0545. Det var to biler og tre passasjerer om bord. Fra Tjøtta seilte de direkte til Stokkasjøen hvor Godfjord gikk til kai med baugen inn. Godfjord anløp Stokkasjøen rundt kl. 0615 og tok om bord ytterligere to biler og tre passasjerer. Ved avgang Stokkasjøen var det, i tillegg til besetningen på fire, totalt fire biler og seks passasjerer om bord. Etter avgang ble fartøyet snudd med baugen forover.

En av passasjerene fra Stokkasjøen valgte å bli sittende i bilen oppe på bildekk, de resterende var nede i salongen. To av passasjerene satt på babord side og de tre andre satt på styrbord side. Værforholdene var gode med klarvær, vindstille og havbleike. Ifølge skipsføreren la han ved avgang Stokkasjøen Godfjord i et babord tørn og rundet jernsøylen utenfor havna.

Da Godfjord stevnet Vågsodden påså skipsføreren at fartøyet stabiliserte seg på kurs. Deretter aktiverte han autopiloten og ga full fart forover. Han fulgte også en kort stund med på at fergen fulgte satt kurs før han rettet oppmerksomheten mot noen utførte arbeidsordre som lå på kartbordet til høyre for ham.

Kort tid etter avgang Stokkasjøen hadde matrosen som var billettør på denne rundturen gått inn i messa forenfor passasjersalongen. Hit kom også den andre matrosen som var bedt om å ta med kaffe opp på broen, hvor han skulle fungere som utkikk. Utkikken ble stående i døra til messa og prate med billettøren. Litt tid etter avgang fra Stokkasjøen kom også fartøyets maskinpasser til messa og pratet med de to andre.

Døra til styrhuset sto åpen under seilasen, og etter noe tid ble skipsføreren oppmerksom på en fremmed lyd. Han identifiserte raskt lyden til å være motorlyden fra fartøyet som slo i fjellsiden på Kalvhyllodden. Ifølge skipsføreren deaktiverte han autopiloten, men han hadde reagert for seint og Godfjord fikk en kraftig grunnberøring med babord side kl. 0623. Fartøyet ble satt kraftig ut igjen av kraften fra sammenstøtet med fjellet. Skipsføreren dro umiddelbart stigningen på aktre propell i null og klargjorde for innkobling av forre propell. Dette fordi han ikke visste hvor lenge han ville ha alle systemer tilgjengelig og han ønsket best mulig kontroll over fartøyet. Billettøren, utkikken og maskinpasseren som oppholdt seg i messa kikket ut i passasjersalongen og konstaterte at vann hadde begynt å trenge inn. Maskinpasseren løp umiddelbart opp på broen for å se om skipsføreren var operativ og for å rapportere om vanninntrengingen. Deretter løp han ned i maskinrommet for å starte lensing fra salongen.

Kilde: Statens Havarikommisjon