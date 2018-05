Markeringspenner og pensumbøker flyter utover langbordene i Stormen bibliotek i Bodø. 18 år gamle Gunn Torild Hagen er blant dem som sitter der for å forbereder seg til eksamen.

– Det som stresser meg nå, er tidsmangel. Jeg er redd for å stryke, sier Hagen som forteller at hun reagerer på stress ved å kverner på de samme tankene igjen og igjen.

Studenten begynner å overtenke og analysere, men prøver å fortelle seg selv at det sikkert går bra til slutt.

I fjor registrerte NAV over 85.000 sykemeldinger som følge av akutt stress. I tillegg kommer plager knyttet til stress, som eksempelvis muskelplager. Foto: Malin Nygård Solberg

Økning i stresslidelser

Men ikke alle klarer å berolige seg selv. De siste årene har omfanget av stressrelaterte lidelser hatt en jevn økning.

Tall fra NAV viser at det i fjor var 85 339 tilfeller av sykefravær som resultat av akutt stress. Det førte til nesten 1.2 millioner tapte dagsverk i fjor, noe som er mer enn for eksempelvis diagnoser innen hjerte og karsykdommer. Tilsvarende tall i 2013 var knappe 79.000.

Samtidig viser Ung-undersøkelsen en økning i stress og medisinering blant unge.

– Stress kan være bra

Men stress behøver ikke nødvendigvis være negativt for oss. Stress har også positive effekter, forteller professor i psykologi Oddgeir Friborg ved UiT Norges arktiske universitet.

–Stressopplevelsen kommer av krav og forventninger vi stiller oss selv eller av andre, og som vi er usikre på om vi klarer å møte. Men dette kan være bra siden vi da trener hjernen på problemløsning og stress, sier han.

Han forteller at det er når vi opplever press over lengre tid, uten å finne en løsning, at stress kan bli skadelig for oss.

– Stresshormonene som i utgangspunktet utskilles for å frigjøre energi og styre oppmerksomheten mot det som er viktig, kan gå over til å bryte ned kroppen.

Psykolog og postdoktor Henrik Børsting Jacobsen, sier mye forskning tyder på at å unngå stress, kan redusere vår evne til å håndtere den.

Men om vi derimot finner en løsning på utfordringen, har hjernen fått en ny erfaring som i neste omgang kan gjøre oss bedre rustet til å takle vår neste stressende situasjon.

Misforstår stressbegrepet

– Det er mange som misforstår stressbegrepet, sier Henrik Børsting Jacobsen, psykolog, forfatter og postdoktor ved avdeling for smertelindring på Oslo universitetssykehus.

– Det er gjort undersøkelser som viser at hvis bakterier utsettes for stress, så vil de bakteriene som overlever gå over til å bli en sterkere utgave.

Han understreker at det er viktig å være klar over forskjellene mellom stressreaksjoner utløst av traumatiske hendelser og minner og stress i mer hverdagslige former.

– Stress kan både være helbredende, sykeliggjørende og helt ok, avhengig av bakgrunn og vår evne til å håndtere stresset.