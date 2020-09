Monica Svensgård fra Ørnes har det siste halve året sovet ute i hengekøye på terassen. Og hun er ikke i tvil om at søvnkvaliteten har blitt bedre.

– Jeg har aldri sovet så godt. Vanligvis er jeg plaget med ryggen, men nå er jeg frisk som en gaselle, sier hun.

Utesovingen startet en kveld i vinter da det var nydelig nordlys ute. Svensgård klarte ikke å rive seg løs og gå inn for å legge seg. Da fant ut at hun skulle prøve å sove ute.

Natta ute ga mersmak, og hun bestemte seg for å kjøpe hengekøye. Nå har det gått et halvt år, og hun sover fortsatt ute.

En liten innkjøringsperiode må man regne med, forteller hun.

– Det er mange uvante lyder som ikke er inne på et soverom. Men dem går det utrolig fort å venne seg til. Aller best er det å lytte til regnet som trommer på takduken.

En av tre sliter

Monica Svensgård fra Ørnes har satt opp en paviljong over hengekøya. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Ifølge Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer sliter mange nordmenn med søvn.

– Undersøkelser fra flere land viser at 1 av 3 personer har problemer med å sove av og til. Søvnløshet kan bli mer langvarig, spesielt med økende alder og hos kvinner. Forekomsten har økt siden 2000, og det er i dag anslått at omlag 15 prosent av voksne i Norge sliter med dette, sier søvnspesialist Kornelia Beiske ved Colosseumklinikken Medisinske Senter.

Internasjonale studier viser imidlertid at søvnkvaliteten bedres av å sove ute.

En amerikansk studie fra 2017 og en annen fra samme gruppe publisert i 2013 viser at døgnrytmen vår påvirkes positivt av å sove ute.

Kornelia Beiske har tatt doktorgrad på søvn ved Universitetet i Oslo. Foto: Colosseumklinikken Medisinske Senter

– Å sove ute gjør at vi eksponerer oss for lys til riktig tidspunkt i løpet av døgnet. Det vil si at vi får mye lys på dagen, når det er meningen vi skal få lys, og mye mindre på kvelden. Dette gjør at søvnhormonen melatonin skilles ut tidligere på kvelden og vi kan også sovne før enn det som er vanlig.

Beiske tror at å sove ute kan være en måte å få orden på søvnproblemene.

Å sove ute i helgene kan rette mer fokus på å prioritere søvn i hverdagen.

– Man blir kanskje flinkere til å legge til rette for å få nok søvn og følge gode søvnråd som for å legge seg og stå opp til samme tid hver dag og bli eksponert for dagslys helst om morgenen, sier søvnspesialisten.

Naturen har beroligende effekt

Dessuten har naturen en beroligende effekt på dagens ofte stressede mennesker.

– Når man sover ute har man gjerne kommet litt vekk fra hverdagen. Det kan da være lettere å slappe av og søvnen kan komme lettere av å sove et annet sted enn vanlig. Andre studier har også vist at å sove ute kan redusere stress og gjøre deg lettere til sinns, noe som kan sikkert også tilskrives naturens beroligende effekt.

I tillegg bytter man ut inneklima for frisk luft og et naturlig kjølig soveværelse som også gir bedre søvn, sier Beiske.

Har tatt av

Bamsene er med og han har en egen lampe i teltet hvor han også kan lade mobilen. – Helt topp å sove ute i telt, sier Waldemar Førde Kroknes. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Friluftsliv er svært populært om dagen, og nylig kom en Ipsos-undersøkelse som viste at nær 1,5 million nordmenn overnattet ute i løpet av sommeren.

Akkurat nå er det Friluftslivets uke, som er en nasjonal feiring av naturen og friluftslivet.

Fakta om Friluftslivets uke 2020: Ekspandér faktaboks Arrangeres landet over 5. - 13. september

Uka åpner med at hele Norge inviteres til å sove ute under #nattinaturen lørdag 5. september

Paraplyorganisasjonen Norsk Friluftsliv og dens 18 medlemsorganisasjoner med rundt 5000 lag og foreninger er initiativtakere til feiringen

Målet er å invitere hele Norge med ut i naturen, og at flere skal få øynene opp uteovernatting.

Det synes 8-årige Waldemar Førde Kroknes fra Meløy er stas. Selv har han sovet ute i mer enn ett år. Og han har bestemt seg for å sove ute til han blir 15 år gammel.

Han sover i telt på verandaen hjemme på Ørnes.

– Det er som å sove ute i naturen. Jeg får ikke sove hvis jeg sover inne.