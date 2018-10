Departementet tviler på Widerøes evne til å levere

Mandag denne uken varslet Widerøe-sjef Stein Nilsen at de i kjølvannet av forslaget til statsbudsjettet for 2019, ser seg nødt til å kutte i kommersielle ruter i 2019.

Det har fått statssekretær i Samferdselsdepartementet Brage Baklien (Frp), til å tvile på Widerøes evne til å levere.

– Man kan spørre seg om de legger ned ruter fordi de trenger flyene andre steder. Widerøe har kansellert over 200 flyvninger i Troms og Finnmark i september, og vi begynner å bli bekymret for selskapets evne til å levere de vi faktisk betaler dem for, sier Baklien til NRK.

Brage Baklien sier han synes det er trist at Widerøe mener de ikke klarer å gi et forsvarlig tilbud, og mener det svekker tilliten folk har til selskapet. Foto: Rune Kongsro

Kuttene rammer ikke anbudsrutene, da disse drives av staten. Men Baklien stiller spørsmål ved om kuttet er et varsel om at Widerøe ikke er i stand til å ha et godt nok flytilbud, både på de kommersielle og av de statlige rutene.

– Vi er ikke fornøyd med antall kanselleringer denne høsten. Det kan se ut som at folket begynner å miste tilliten til selskapet, og det mener jeg Widerøe burde tenke på, sier Baklien.

Uenig i argumentasjonen

Som følge av de mange kanselleringene, hadde Widerøe et møte med Samferdselsministeren sist fredag, der de orienterte departementet om den krevende høsten.

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Widerøe, Silje Brandvoll, mener det blir feil å trekke inn kanselleringene, i saken om de varslede kuttene.

– Widerøe har flere ganger blitt kåret til verdens mest punktlige flyselskap. Det akter vi å bli igjen, sier Silje Brandvoll. Foto: Ola Helness / NRK

– Vi har hatt ekstra store utfordringer med driften i september som følge av tøffe værforhold, sammenstøt med fugler og lynnedslag. Men i siste del av oktober har vi kunnet tilby et tilnærmet normalt rutetilbud igjen, sier Brandvoll.

Hun avviser også påstanden om at de planlagte kuttene skyldes at de har behov for fly andre steder, og sier at det skyldes at rammebetingelsene for kommersiell drift på kortbanenettet har blitt for dårlige.

– Det gjør at det er svært vanskelig å levere et tilbud som dekker behovet, og som er lønnsomt å drive.

Brandvoll håper og tror at passasjerene fremdeles har tillit til Widerøe.

– Widerøe flyr i et av verdens mest krevende områder, geografisk og klimatisk. Dette gjør vi med svært stor sikkerhet og normalt veldig god punktlighet.

– Vi er helt avhengige av Widerøe

Widerøes varslede kutt har fått flere til å reagere, særlig i Nord-Norge. Regiondirektør i NHO Nordland, Ole Hjartøy, sier dette er en dramatisk situasjon for Widerøe, men også for næringslivet og for folk i nord.

– I nord har vi ingen annen mulighet enn flyet, og for oss er dette vår kollektivtrafikk. Når ruter legges ned og reiser er kostbare, har vi ikke noen annen mulighet. Det er et handikap, både for oss som bor her, og for næringslivet, sier Hjartøy

En stor del av årsaken til kuttet, er at Widerøe-sjefen ikke fikk ønsket sitt om redusert flypassasjeravgift oppfylt i forslaget til statsbudsjettet for 2019. Regiondirektøren mener dette vil være avgjørende for flytilbudet til Widerøe.

– Det er først og fremst flypassasjeravgiften som gjør disse rutene ulønnsomme for Widerøe. Ingen kan drive forretninger ulønnsomt over tid, heller ikke å fly ulønnsomme ruter, sier Hjartøy.