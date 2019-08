Denne stranden ble vinneren i NRKs bildekonkurranse

Etter over 700 innsendte bilder har Nordlands befolkning talt.

Det var dette bildet fra Værøy som stakk av med tittelen Nordlands fineste strandbilde. Vinneren er René Ringnes fra Oslo.

Vinnerbildet viser den vakre naturen Værøy har å by på. Foto: René Ringnes

Stranda du ser i bildet har ikke et offisielt navn, men kalles Pundsanden på folkemunne.

Stranda deles i to av en steinrekke, og skilles mellom hjemmesand og bortesand. Det er bortesand man ser på vinnerbildet.

Lokalt har det blitt veldig populært å gå opp til toppen for å ta et bilde ned mot stranda.

Søring med vinnerbilde

– Det er selvfølgelig morsomt å vinne en konkurranse, sier René Ringnes. Den store hobbyen er jo å ta bilder, og da får man litt igjen for det.

Hobbyfotograf René Ringnes tar ofte turen til Lofoten for å fange gode motiver. Foto: Privat

Ringnes har fotografert i Lofoten mange ganger, og liker seg der oppe.

– Lofoten er paradis for en fotograf. Visuelt har man stupbrattefjell rett ned i havet, og det er mange flotte turer å begi seg ut på.

Vinnerbildet ble tatt på hans sålangt eneste besøk til Værøy.

– Her er jeg brukt vidvinkel for å få med alle elementene i bildet. Jeg brukte personen for å sette perspektiv på størrelsesomfanget. Det handler om å få mest mulig informasjon i ett bilde.

– Det handler ikke bare om å ha bra kamera. Man må finne riktig komposisjon.

– Det skiller seg ut

Marthe Mølstre satt i juryen som valgte ut finalistene. Hun sier hun forstår veldig godt hvorfor mange har stemt på nettopp bildet fra Værøy.

– Det skiller seg litt ut. Det er et veldig flott bilde å se på. Horisonten er bein, og det er en fin form over fjellet. I tillegg er det nydelige farger.

Fotograf Marthe Mølstre satt i juryen som valgte ut finalistene. Foto: Privat

Hun trekker fram personen i forgrunnen av bildet.

– Det er fint med en detalj i forgrunnen. Mange tenker ikke over forgrunnen og andre detaljer. Selv om man ikke kan prinsippene bak å ta gode bilder så merker hodet at det stemmer.

– I tillegg er folk vanittig glade i naturbilder.

