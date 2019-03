Denne kontrakten fra fiskerinæringa får politiet til å reagere: – Alvorlig

A-krimsenteret i Nordland har i mars kontrollert 17 fiskeribedrifter i Lofoten og Vesterålen. Mer enn 200 medarbeidere er kontaktet, noe som har avdekket flere elendige arbeidsforhold.

Arbeidet har pågått over tre uker, og politiet opplyser om at bo- og arbeidsforhold flere steder har vært nedslående.

– Det er klart at vi har avdekket ting vi helst skulle ønsket at vi ikke hadde avdekket. Det går hovedsakelig på bo- og arbeidsforhold, sier koordinerende leder av A-krimsenteret, Per Thomassen.

Et lagerrom som tilsynelatende har blitt brukt som forlegning for en arbeider på et fiskebruk. Foto: Politiet

Ettersom operasjonen fremdeles er i en tidlig fase, vil ikke Thomassen konkludere med hvor alvorlig dette er, men at de har avdekket flere kritikkverdige forhold.

– Stort sett på alle brukene vi var på, var det ting å påpeke. Noen steder var verre enn andre steder, og det var ikke alle som var like interessert i å få besøk av oss.

76 kroner i timen

Et kjøkken som politiet oppdaget under sin kontroll av fiskebrukene. Foto: Politiet

Thomassen sier at de har jobbet med bransjen lenge og hatt fokus på utenlandsk arbeidskraft.

Kontrollørene fant flere kritikkverdige forhold ved kontroll av forlegninger, blant annet når det gjaldt brannverninstruksen. De avdekket også brudd på antall lovlige timer i løpet av arbeidsdagen, samt brudd på arbeidstidsbestemmelser og hviletid.

En av de mest oppsiktsvekkende detaljene var at arbeidere flere steder fortalte at de fikk 7–8 euro i timen, noe som tilsvarer rundt 76 norske kroner.

Politiet oppsummerer kontrollene på denne måten:

Disse forholdene ble avdekket under kontrollene Ekspandér faktaboks Mange eldre bygninger hvor arbeiderne er forlagt. Stor variasjon i kvalitet, alt fra nytt til gamle bygninger

Flere kritikkverdige forhold i forbindelse med kontroll av forlegninger, blant annet på brannverninstruksen.

Det er blitt gjennomført samtaler med et stort antall utenlandske arbeidere. Arbeiderne er blant annet gjort kjent med norske lover og regler, særlig opp mot tarifflønn. Det har også vært fokus på samtaler med ledelsen på de ulike fiskebrukene.

Det forekommer også brudd på antall lovlige timer i løpet av arbeidsdagen. Det er blitt avdekket brudd på arbeidstidsbestemmelser og hviletid.

Noen arbeidere må be om forskudd på lønn fordi det har vært for lite timer denne sesongen, og således ikke hatt råd til å betale for mat og lignende.

Flere steder ble det opplyst at arbeiderne hadde 7-8 euro i timen. Dette er under minstelønn for bransjen. Flere opplyser at de ikke får overtid.

Det er avdekket forhold og brudd i forbindelse med at arbeidstakere må dekke arbeidstøyet selv. I henhold til arbeidsmiljøloven så skal dette dekkes av arbeidsgiver.

På noen plasser har arbeidstakere forsvunnet fra virksomheten når kontrollmyndighetene har møtt opp.

På ett av fiskebrukene forsvant 12 utenlandske arbeidere fra fiskebruket dagen etter at myndighetene hadde pratet med dem og kontrollert bruket.

En daglig leder på ett av fiskebrukene ønsket ikke å opplyse hvor arbeiderne til virksomheten var forlagt. Vedkommende ønsket ikke å samarbeide med kontrollmyndighetene når det gjaldt dette.

NAV vil utrede mellom fem og ti saker for mulig trygdesvindel

I tillegg til lønninger var det flere som bodde i svært dårlige forhold, og som måtte be om forskudd på lønnen siden de ikke hadde råd til mat.

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt ut en pressemelding der fiskeriminister Harald T. Nesvik uttrykker skuffelse over disse funnene.

– Resultatet er skuffende. Dette viser at kampen mot kriminalitet i fiskerinæringen er viktig. Det er et arbeid jeg fortsatt vil prioritere, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik Foto: Morten Andersen / NRK

Nesvik sier at skattekontoret i Bodø nylig tok initiativ med litauiske kolleger, og samarbeider for å avdekke mest mulig av a-kriminalitet.

– Med et så stort innslag av utenlandsk arbeidskraft i fiskerinæringa, må vi jobbe sammen internasjonalt. Det gjør vi for å forebygge og bekjempe kriminalitet, sier Nesvik.

Tverrfaglig samarbeid

Politiet har i denne saken gått sammen med andre relevante etater for å avdekke hvilke bedrifter som bryter arbeidsmiljøloven.

– For å kunne fange opp omfanget av denne typen kriminalitet har flere etater gått samme i et tverretatlig samarbeid, ledet av A-krimsentret i Nordland. Hovedmålene for kontrollene som har vært gjennomført i fiskeribransjen har vært å få en oversikt over næringa sin bruk av utenlandsk arbeidskraft, sier Thomassen.