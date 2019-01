«Velkommen til Alstahaug kommune. Sentralbordet er nå digitalt».

Slik blir du møtt når du ringer hovednummeret til Alstahaug kommune. I en drøy uke har sentralbordet vært stengt for innkommende samtaler.

I stedet blir du oppfordret til å oppsøke kommunen på deres nettside.

Hør lydopptak av hvordan det høres ut nederst i saken

– Det er bra at man åpner for nye løsninger, men vi tror det er for drastisk å skrote telefonen, sier fagdirektør for offentlige tjenester i Forbrukerrådet, Ann Kristin Vie.

Anne Kristin Vie, fagdirektør i Forbrukerrådet. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Det er to problemer med å henvise folk til nettsiden. Det ene er at det kan være særlig utfordrende for sårbare grupper. Det andre er at det kan være vanskelig for enhver å vite hvem som kan svare på spørsmålene du har.

Vie viser til rapporten «IT i praksis 2018», for å understreke at ikke alle nødvendigvis foretrekker digitale løsninger.

Én av fire vil snakke med ansatte

I rapporten kommer det frem at én av fire foretrekker å kommunisere med offentlige sektor enten per telefon eller ved personlig oppmøte.

– Det tallet minsker fra år til år, men det er fortsatt en stor andel, sier Vie, som også kan fortelle at rapporten noe overraskende viser at dette ikke bare gjelder eldre.

– Det er også økt tilfang av yngre som ikke er på nett.

– Forstår bekymringen

Ifølge Alstahaug kommune mottok sentralbordet i snitt bare 50 samtaler per dag. Nedleggelsen er et effektiviseringstiltak, innrømmer HR-sjef i kommunen Trine Håjen Gretesdotter.

– Jeg forstår bekymringen, men uansett hvem innbyggerne ringer i kommunen, så skal de bli godt mottatt og veiledet videre.

Hun sier målet likevel er å gi innbyggerne et like godt tilbud som før, når en bedre nettside med nye selvbetjeningsløsninger og en chatterobot er på plass.

De som likevel foretrekker menneskelig kontakt som før, skal fortsatt kunne få hjelp.

– Når det gjelder de som eventuelt møter opp på rådhuset for å få hjelp, så skal de fortsatt bli godt ivaretatt.

Anbefaler ikke andre å gjøre det samme

Forbrukerrådet, som jevnlig tester servicenivået hos norske kommuner på telefon og nett, kjenner ikke til noen andre kommuner som har stengt sentralbordet.

De vil foreløpig ikke anbefale andre kommuner å gjøre som Alstahaug.

– Dette er nok gjort med gode intensjoner. Men vi må huske på at det er noen svake, sårbare grupper der ute som ikke nødvendigvis kan koble seg på nett.