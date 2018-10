Denne kommunen er i ferd med å knuse 23 år gammel regnrekord

I Bodø har været holdt folk våkne om natta og det ser det ut til at Bodø nå får et plaster på såret i form av ny nedbørsrekord for oktober.

Ifølge Avisa Nordland er det så langt målt 156,7 millimeter regn, og det neste døgnet er det meldt opp mot 30 millimeter. Det betyr i så fall at Sogn og Fjordanes oktoberrekord gjennom 23 år på 184,6 millimeter ryker med mindre en annen by slår Bodø på målstreken.

Voldsom lynaktivitet

Natt til mandag var det flere som våknet av tordenværet som herjet i Nordland. En oversikt over alle lynnedslagene de siste 24 timene, viser hvor det ble registrert lynnedslag.

Lynobservasjoner

Det har vært lyn hele natta, og i perioden 02 til 04 i natt har det vært 40 registrerte lyn i Salten, mange av dem nær Bodø, ifølge klimavakten ved Meteorologisk institutt.

Vakthavende meteorolog Magni Svanevik forteller at lynene kommer av store temperaturforskjeller.

– Det har vært store bygeskyer med is på toppen og hagl inni. Havet er for så vidt ganske varmt, rundt ni grader, og det kommer kald luft fra vest som danner store bygeskyer.

Fakta om lyn i Norge Ekspandér faktaboks Det er få lyn i Norge: Det lyner rundt 44 ganger hvert minutt på verdensbasis, men lynnedslagene er ulikt fordelt. 70% av verdens lyn kommer i tropene. Nord- og Sørpolen er områdene med færrest lyn. I Norge slår mange lyn ned mot bakken: Lyn kan gå mellom skyer eller mellom sky og bakke. Gjennomsnittet på kloden er 25:75. I tropene går en stor andel av lynene mellom skyer (90:10) mens det i Norge er like mange av hver type (50:50). Grunnen er at det elektriske området i skyene I Norge ligger nærmere bakken sammenlignet med i tropene. I tropene er lufta varmere. Dermed vil vann fryse til is høyere oppe, og det er prossesen der dråper fryser til is som lager ladningsforskjellene inne i skyen. Mest lyn om sommeren: Sommer er høysesong for lyn i Norge og da er Østlandet mest utsatt. Om vinteren er det kyststripen i vest og nord som får mest lyn. Kan bli mer lyn i fremtiden: Et varmere klima kan gi grobunn for tordenvær. En studie fra Meteorologisk intitutt viser en sannsynlig økning på 25 prosent for hele landet fram mot 2050, og økningen vil fortsette fram mot 2100. Et lyn er en gigantisk gnist som oppstår når luften ikke klarer å holde positive og negative elektriske ladninger fra hverandre. Torden: Oppstår når lufta rundt lynet blir varmet opp i løpet av kort tid (30 000 grader celsius). Lufta utvider seg og skaper en sjokkbølge som beveger seg utover i alle retninger. Et lyn kan være flere kilometer langt og lyden vil derfor komme til deg til ulike tider. Kilde: Meteorologisk institutt, Yr og Wikipedia

Svanevik forteller at det ikke er like ofte at det forekommer tordenvær på denne tiden av året. – Bygene kommer inn fra havet, så det blir ikke det samme som tordenværet på sommeren.

Må ha ny TV

En av dem som fikk merke lynets herjinger var Tom Aksel Strøm og hans familie.

– Har aldri hørt at det har rista så mye som det gjorde i huset i natt, forteller han. Da han skulle slå på TV-en oppdaget han at den hadde blitt slått ut av lynet.

– Sønnen bruker å starte dagen med å spise frokost og se på barne-TV. Da jeg skulle slå på TV-en, ville den ikke slå seg på og lyset stod bare å blinket, forteller Strøm.

–Jeg har jo hørt om lignende situasjoner, men trodde ikke at det kunne skje her. Jeg hadde ikke trukket ut kontaktene, i og med at det var midt på natta. Nå har jeg lært! sier han.