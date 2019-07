Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Ranheim er svært gode når det gjelder bruk av lokale spillere. 17 av de 20 spillerne Ranheim har brukt i Eliteserien i år er trøndere.

10.867 av 13.775 spilleminutter i årets sesong er spilt av lokale spillere, altså 79 prosent.

Dette er ingen tilfeldighet, sier medieansvarlig Christian Lauritsen i Ranheim.

– Vi sier det litt flåsete at vi ønsker 96 prosent trøndere i klubben.

Viktig med lokal forankring

Bodø/Glimt og Ranheim møtes til midnattssolkamp i Bodø i kveld.

Lauritsen sammenligner Bodø/Glimt og Rosenborgs tydelige 4-3-3-stil. Den sterke profilen til klubbene gjør at spillestilen smitter over til resten av regionen. Dette gjør at Ranheim spiller i samme formasjon.

– Da rekrutterer vi spillere som kommer inn i en kjent spillestil. Kommer du fra en klubb langt nord i Nord-Trøndelag kan du ta sa samme rolle på banen i Ranheim.

Klubben Bodø/Glimt er en annen klubb som av mange anses som å være god til å få opp lokale spillere. Likevel når de ikke Ranheim opp til strømpelesten.

I nord er antall nordlendinger som har spilt for Glimt i Eliteserien bare på 6 av 20 spillere og 4771 av 12864 spilte minutter. Det tilsvarer rundt 37 prosent.

Trener Kjetil Knutsen er likevel fornøyd med antallet aktive nordlendinger på laget.

Knutsen sier det ligger i DNA-et til klubben å satse lokalt.

– Det er et viktig signal for den neste generasjonen når de ser at det er mulig å spille utpå matta. Det gjør noe med interessen og entusiasmen rundt klubben.

«Tvunget» av økonomi

Men til tross for gode tradisjoner for å slippe ungdommen til, er det ikke bare solidariske baktanker til talentstrategien.

Glimt-treneren har ikke vanskelig for å innrømme at Bodø/Glimt ikke har økonomien til å kjøpe inn en stall full av utenlandske spillere.

NY KONTRAKT: Det var store smil da Kjetil Knutsen signerte kontrakt med Bodø/Glimt ut 2022 på torsdag. Foto: Ola Helness / NRK

– Bodø/Glimt er en klubb som ikke er konkurransedyktig med mange av de andre klubbene i Eliteserien. Da er vi avhengige av å få fram de spillerne som kommer fra fylket.

U-20-landslagsspiller Jens Petter Hauge (19) er en av dem som kjemper om plassen på topplaget fra nord. Bodøværingen sier at som unggutt var det motiverende å se at Glimt satset lokalt.

SERVITØR: Hauge registrerte ett mål og fire målgivende pasninger i kampen mot Honduras i U20-EM i sommer. Foto: Ola Helness / NRK

– Det betyr veldig mye for lokale gutter som meg. Man vokser opp med å sitte på Aspmyra og vet at de gir sjanser til unge og lokale. Det gir ekstrem motivasjon.

Nå bidrar han selv til å motivere den neste generasjonen.

– Jeg håper og tror det betyr mye for de unge og barn som kommer og ser på.

Vil reise kjerringa

Glimt er det laget i årets eliteserie som har stilt med det nest yngste mannskapet i en Eliteseriekamp, med en gjennomsnittsalder på 24,4 år.

Statistikk fra Transfermarkt viser at Stabæk er i særklasse i denne kategorien, med 22,8 år.

Etter å ha blitt ydmyket 0–6 av Vålerenga blir kampen en sjanse for Glimt å snu skuta. Hauge er selvsikker før kampen.

– Vi skal fortsette å gjøre det vi har gjort i alle andre hjemmekampene. Gå ut i hundre med høyt press. Vi skal få til det angrepsspillet vi vet vi kan og da er jeg helt sikker på at kampen blir veldig bra.

Også trener Kjetil Knutsen ser fram til kampen.

– Ranheim har veldig mange likhetstrekk med oss. Lik spillestil. Et spennende prosjekt med nesten bare lokale spillere.