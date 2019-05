Den verste algekrisen er over – nå har oppdretterne et nytt problem

Store mengder giftige alger har blomstret opp utenfor kysten av Nordland og Troms, og tatt livet av millioner av laks.

Ifølge sjømatanalytiker ved Nordea Markets, Kolbjørn Giskeødegård, var det allerede i forrige uke snakk om tapt salgsverdi i størrelsesorden 2,4 milliarder.

Nå er spørsmålet hva som vil skje med smolten som fremdeles er i live.

Slik så det ut da fiskeriministeren møtte oppdrettere i Svolvær mandag. Foto: John Inge Johansen / NRK

Småfisken er rundt ett år gammel og 100 gram når den blir smolt. Da er klar for å leve i saltvann, og kan settes ut i havet.

– Det haster med å få satt ut store mengder smolt i havet, sier daglig leder Line Ellingsen i Ellingsen Seafood.

Bare dette selskapet i Skrova har 1,5 millioner stor lakseyngel på land som skulle ha vært satt ut i havet for et par uker siden.

– Utsettelsen av smolt blir forsinket og må settes på vent. Men det er også begrenset hvor lenge vi kan la fisken stå på land.

Gjorde sterkt inntrykk på ministeren

Totalt i Nordland og Troms er det snakk om at over 13.000 tonn fisk har gått tapt.

– Det som er en utfordring er at vi må frakte smolten fra landanlegg til sjølokaliteter. Da kan de bli eksponert for alger underveis, forteller Line Ellingsen. Arkivfoto. Foto: Knut Eirik Olsen / NRK

Situasjonen gjorde sterkt inntrykk på statsråd Harald Tom Nesvik (Frp) da han besøkte oppdrettere i Nordland i går. Han lover tiltak som kan avhjelpe situasjonen.

Besøket skjedde på Ellingsens hjemmebane i Svolvær. Der fortalte hun at de allerede har et tap tilsvarende minst 100 trailere med fisk.

Verre kan det bli dersom millioner av smolt må bli værende på land.

Hennes kollega Elisabeth Balteskard i Northern Lights Salmon forteller følgende:

– Det meste av fisken vi skulle slakte i år og halve neste år er borte. Vi står uten inntekt i de månedene. Da er det alfa omega å få satt ut ny fisk.

Derfor er «smoltevinduet» viktig Ekspandér faktaboks Søren Balteskard, styreleder i Northern Lights Salmon, forklarer hvorfor smolten må ut nå: Når fisken «smoltifiseres» blir kroppen klargjort til å møte sjøvannet.

Da endres skinnet på den. Det betyr at den endrer seg fra å samle salt til å skille ut salt.

Det vinduet varer noen uker.

Går fisken ut av dette vinduet, så går skinnet tilbake til ferskvannsstadiet igjen.

Man får «re-smoltifisering» og da går det mange måneder før man kan gjøre det på nytt igjen.

Derfor haster det med å få satt ut fisken nå, for å sikre inntekten til neste år.

Myndighetene følger med

Normal slaktevekt er rundt fem kilo.

Gitt en eksportpris på 60 kroner kiloen, er verdien på smolten bare hos Ellingsen Seafood på rundt 450 millioner kroner.

– For oss er det viktig at myndighetene fortsetter å måle konsentrasjonen av alger, slik at vi vet hvor det er trygt å sette ut smolt.

– I verste fall må vi selge smolten til noen andre. Det vil ramme oss ekstra hardt som selskap, sier Line Ellingsen.

Fiskeridirektør Janne Andersen lover at de følger med og at de overvåker situasjonen nøye.

– Vi prøver å få tatt en god del vannprøver i de områdene nå som det er aktuelt å sette ut smolt på, sier Andersen.