Den veier 30 gram og fløy 12 mil over åpent hav: – Det er helt unikt

På sankthansaften ble en gråspurv oppdaget i øyriket Røst i Lofoten. Ikke spesielt oppsiktsvekkende, men desto mer interessant er det når fuglen har tilbakelagt nesten 12 mil i luftlinje fra Træna hvor den har holdt til de tre siste årene.

– At den har flydd 113 kilometer over åpent hav er helt unikt. Fugl er svært kapabel til å fly lengre avstander, men gråspurven er ikke kjent for dette. For å komme seg ut til Røst må de ha forsert åpent hav, sier fugleforsker Peter Sjolte Ranke ved NTNU.

Ranke er forsker i Gråspurvprosjektet som er en del av «Centre for Biodiversity Dynamics» ved NTNU i Trondheim. Han forklarer at gråspurven er en stasjonær art som holder seg i samme område store deler av livet.

– Gråspurvene som beveger seg minst er de voksne, men her har vi faktisk en voksen fugl som plutselig har bestemt seg for å fly ut til Røstlandet fra Træna.

Langreist spurv kan redde populasjoner fra innavl

I over 25 år har de forsket på gråspurven og dens levesett. Kun to ganger tidligere har de registrert at arten har tilbakelagt større avstander. Etter som gråspurvpopulasjonene på Helgeland er svært små og spredte, er det et problem med mye innavl.

– Ved hjelp av gråspurvstudiene oppnår vi avgjørende kunnskap om hva som skjer i små og isolerte populasjoner. Vi bruker gråspurvpopulasjonene på Helgeland som modellsystem for å finne ut hvilke tiltak som bør iverksettes tiltak for å bevare populasjoner av andre dyr og fugler truet med utryddelse, sier han.

Peter Sjolte Ranke har forsket i en årrekke på gråspurven. Han er overrasket over distansen fuglen har tilbakelagt. Foto: NTNU

På grunn av den store andelen innavl, mener forskeren det er en kjempefordel for arten at noen skiller seg ut og drar på langtur.

– Når en fugl flyr veldig langt er sannsynligheten stor for at dette individet er genetisk ulik de andre fuglene i populasjonen det kommer til, noe som er positivt for populasjonen. Innavlede populasjoner har på grunn av de negative effekter som lav overlevelse og reproduksjon en økt risiko for å dø ut, og fugler som denne kan være med på å redde slike populasjoner.

Undersøkte ringmerkingen

Det var Stephen Baines i Norsk Ornitologisk Forening som reiste ut for å se nærmere på gråspurven etter tipset kom inn fra en gård på Røst.

– Den hadde en blå og en rød ring på venstrefoten, og en oransje og en metallring på høyrefoten, forteller Baines.

Han tok kontakt med ringmerkingssentralen i Stavanger, som holder oversikten over de merkede fuglene. Gråspurven de fant er del av et forskningsprosjekt i regi av NTNU

Baines er ikke sikker på hvordan fuglen har kommet seg til øykommunen i Lofoten, men har en teori.

– Den kan ha flydd hit helt fra Træna. Det er i så fall ny, uoffisiell rekord for arten, sier han.

Fugleentusiasten oppdaget tidligere denne måneden også en mørkmyrhauk på øya, noe som er en ekstrem sjeldenhet i Norden, ifølge ekspertene.

