Saken skulle opprinnelig starte i Ofoten tingrett den 15. november i fjor. Nå går saken for retten med start førstkommende mandag.

– Hun har sett frem til å få gjort unna rettssaken, så hun ble veldig skuffet over at saken måtte utsettes, sa kvinnens advokat Ingar Nikolaisen Kuoljok til NRK før jul.

Årsaken til at rettssaken ble utsatt var at sakkyndigerklæringen ikke ble ferdig i tide, ifølge kvinnens advokat.

Krever erstatning for livet hun har tapt

– Dette er jo en erstatningssak, og kravet hun stiller er en erstatning for livet hun har tapt. Det gjelder både inntekter hun har tapt, og det tapet hun vil lide i framtiden, sier advokat og prosessfullmektig Ingar Nikolaisen Kuoljok.

Ifølge Avisa Nordland krever hun erstatning for tapte inntekter på drøye 7,24 millioner kroner, 725.000 i erstatning for mén hun er påført og 300.000 kroner i oppreisningserstatning av kommunen.

Omsorgssvikt og overgrep

Kvinnen mener hun ble utsatt for psykiske skader i oppveksten, både som følge av overgrep og omsorgssvikt.

– Hun har en opplevelse av å bli oversett som barn og en følelse av at det er andre som har ansvaret for den situasjonen hun var i da, og den situasjonen hun er i i dag. Det er viktig for henne å gi uttrykk for dette i retten, sier Kuoljok.

Prosessfullmektig i saken, advokat Ingar Nikolaisen Kuoljok. Foto: Sander Andersen / NRK

Ifølge advokaten har barnevernet i Tysfjord unnlot å overta omsorgen og ta henne ut av hjemmet og området hun levde i.

– Hun var med andre ord ubeskyttet i tenårene sine. Etter vår mening kunne ikke barnevernet unnlatt å gjøre noe på bakgrunn av opplysningene de hadde. Vi mener dette er grovt uaktsomt, sier han.

Fritt vilt

Kvinnen, som ønsker å være anonym, var en av 11 kvinner og menn som fortalte sin historie i VG Helg om hvordan de i flere år ble utsatt for overgrep i Tysfjord.

I 1993 ble faren til «Liv» dømt til fire år og seks måneder fengsel. Hun fortalte da til avisen at hun ble fritt vilt for menn i hjembygda etter fengslingen, og ble utsatt for nye overgrep ifølge advokaten.

– Det er ikke bare barndommen, men hun har også fått store deler av livet ødelagt, sier Kuoljok.