Den omstridt utenlandskabelen NorthConnect er lagt død

Regjeringen avslår NorthConnects søknad om å bygge en ny strømkabel mellom Norge og Skottland.

Kraftkabelen på 655 kilometer har vært planlagt mellom Sima i Eidfjord til Peterhead i Skottland. Kabelen skulle etter planen ha en kapasitet på 1.400 megawatt.

– Endelig fikk vi begravd NorthConnect-kabelen. Vi trenger å bruke norsk energi til å bygge industri til konkurransedyktige priser i Nordland og Norge. Bedrifter står i kø for å koble seg til nettet. Vi må bruke krafta her, sier stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp), medlem i Energi- og miljøkomiteen.

Senterpartiet har vært tydelig på at de ikke ønsker kabelen. Det samme sier SV. Arbeiderpartiets energiutvalg konkluderte så sent som tirsdag at det ikke er ønskelig med nye utenlandskabler på kort og mellomlang sikt.

– Kabelens endelige død og billigere flybilletter og bedre flytilbud er gode nyheter å ta med i bagasjen når vi nå reiser på Senterpartiets landsmøte, sier Mossleth.

Til VG sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) at kabelen ville gitt høyere strømpriser i Norge.

– Det er ikke grunnlag for å gi konsesjon slik prosjektet ligger nå, og det er heller ikke grunnlag for at søknaden fortsatt skal ligge i bero. Derfor blir konsesjonssøknaden avslått, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til VG.