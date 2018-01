Den blågrønne regjeringen vil verne Lofoten, Vesterålen og Senja de neste fire årene

I dag ble det klart at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har kommet til enighet om et regjeringssamarbeid.

Det ble også klart at de verner havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i denne stortingsperioden.

Leder i Folkeaksjonen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, Odd Arne Sandberg, var naturligvis en meget fornøyd mann etter offentliggjøringen av fire nye år med verning.

Odd Arne Sandberg mener Nordland styrkes etter dette. Foto: Folkeaksjonen

– Dette er en seier for fiskerne, kommende generasjoner, miljø og klima. Regionene kan nå fortsette å utvikle et bærekraftig og fremtidsrettet næringsliv, sier han i en pressemelding.

Det har vært et stort engasjement i landet og Sandberg peker på at dette har hatt stor betydning i kampen om å holde havområdene oljefri.

Noe som landsmøtet i november viste, da det ble det mest besøkte i folkeaksjonens historie.

– Flertallet for å holde havområdene oljefri har vokst både lokalt og nasjonalt. Avtalen er et bevis på at man med folket i ryggen stiller sterkere i forhandlinger.

– Vi kommer alltid til å kjempe for oljefrie områder

Ida Gudding Johnsen (V) har deltatt på landsstyremøtet til Venstre og sitter i bussen på vei til Oslo Når NRK tar kontakt med henne. Johnsen er veldig fornøyd med at Venstre har fått gjennomslag.

Ida Gudding Johnsen forteller at Venstre er veldig fornøyd med avtalen som er inngått med Høyre og Fremskrittspartiet. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

– Det har vært et flertall på Stortinget om å åpne for oljearbeid i Lofoten, Vesterålen og Senja, så det var utrolig viktig for oss å få dette inn i regjeringsavtalen.

Hun trekker også frem verningen av Jan Mayen, Skagerak, og Mørefeltene som viktige gjennomslag.

– Dette er historisk og vi er veldig fornøyde. Feltene blir vernet i fire år, dette gir oss litt ro, men vi kommer til å fortsette å kjempe for at områdene skal holdes oljefrie.

– Håper dette er starten på noe stort

Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom var også naturligvis veldig fornøyd med dagens nyheter.

– Vi jubler for områdene som nå er vernet i fire år. Dette er sjette gang på 17 år at motstanden mot oljeboring vinner fram, selv om flertallet av politikerne vil ha olje, sier Eiterjord i en pressemelding.

Han forteller videre at han håper dette blir starten på at sårbare områder blir oljefri soner, og at vi lar den norske oljen bli i bakken.

– Vi ser at kampen om iskanten ennå gjenstår og forventer at Venstre vil jobbe på for at de miljøfaglige rådene høres, sier Eiterjord