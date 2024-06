Delte meiningar om befolkningsnedgangen

Politikarane må ta skulda for befolkningsnedgangen i Nordland, meiner Christian Torset i SV.

I går kom Statistisk Sentralbyrå (SSB) med nye prognosar for folketalet, og Nordland er det einaste fylket der vi skal bli færre innbyggarar i 2050.

– Det er litt spissformulert, men det er slik at systemet i Noreg er innretta for å ta vare på dei befolkningstette områda og storbyane. Nord-Noreg har vore nedprioritert på alle sektorar så lenge, og på alle område er det behov for ei massiv satsing. Det første som må skje er ei endring i forståinga til politikarane på Stortinget. Dei må skjøne at dei må ta ansvaret, for det har dei inga forståing eller interesse av i dag, seier Torset.

Han fryktar at SSB sine prognosar kjem til å bli riktige. Det gjer ikkje Høgre-politikar Bård Ludvig Thorheim.

– Det trur eg ikkje, for dei må planlegge ut frå at det ikkje skjer noko nytt og spennande i Nordland, og det kjem til å skje, seier Thorheim og legg til:

– Det er eit paradoks. Eg meiner at vi har dei beste føresetnadene, men det er klart at vi må gjere nokre av dei same tinga som ein har gjort i Nord-Sverige. Der har ein hatt ein plan for industribygging i landsdelen, satsa mykje på kraft og mineralar og det har gitt mange spennande og godt betalte jobbar og no peikar pila oppover også med befolkning. Det kan vi få til, meiner Thorheim.