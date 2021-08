Delfinen fulgte etter Marielle (30) i flere timer: – Uvanlig, mener forsker

På en varm sommerdag i Skjomen i Sandvik, drar Marielle Kongsvold og søsknene hennes på båttur.

Plutselig oppdager de en delfin, mest sannsynlig en kvitnos.

– Den fulgte etter oss i nærmere to timer.

Kongsvold synes at delfinen virket litt selskapssyk.

– Da vi kjørte sakte la den seg på ryggen og så på oss. Den var så nært som mulig.

Da de satte opp farten på båten, så fulgte delfinen etter, og hoppet i bølgene bak båten.

FANTASTISK OPPLEVELSE: Marielle Kongsvold er overrasket over hvor lenge den faktisk fulgte båten Foto: Privat

– Vi burde hatt med noe mat vi kunne gitt til den, ler hun.

Da de kom til land, lå delfinen og så på dem.

– Det virket som om den håpte på at de skulle ut på havet igjen, forteller Kongsvold.

– Jeg har aldri opplevd det før. Jeg har sett nise tidligere, men aldri delfin.

De syns det virket som om delfinen hadde mistet flokken sin, og følte derfor for å holde den med selskap.

– Det virket litt som kvitnos som er ved kysten i nord, men de pleier jo ikke å være nærme fjorden, sier Kongsvold.

– Nå i disse koronatider var det greit å få sydenfølelse i Nord-Norge.

Mener det er uvanlig oppførsel

Professor ved Institutt for arktisk- og marinbiologi ved UiT Norges arktiske universitet, Audun Rikardsen, forteller at kvitnos er den mest vanlige delfinen i Nord-Atlanteren og at de er veldig lekne.

UVANLIG: Audun Rikardsen forteller at arten er veldig vanlig, men at få vet mye om den.

– Det er sosiale dyr som gjerne kommer i flokker.

Han forteller at de ofte leker seg rundt båtene, men at det ikke er så vanlig at de følger båten så lenge.

– At de ligger og venter på folk, er heller ikke så normalt.

Rikardsen forteller at det kan være fordi delfinen har mista flokken, eller bare ville ha selskap.

– Det må ha vært en fantastisk opplevelse.

Tallrik delfinart

Rikardsen forteller at kvitnos er den mest tallrike dyrearten, men også en av artene vi vet minst om.

– Kvitnos har ikke vært forsket på, og det har ikke vært først det siste året at vi kan følge den.

KVITNOS: Kvitnos leker seg ved Hornøya Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Arten er blitt observert i Barentshavet, og Rikardsen forteller at mange forveksler den med spekkhoggeren.

– Delfin er en fellesbetegnelse på mange arter. Når mange hører ordet «delfin» tenker de ofte på kvitnos, kvitkjæving og spekkhogger. Alle er delfiner.

Han forteller at det er vanskelig å følge delfin, og at det er en lite kommersiell art.

– Delfiner er smarte dyr. Det har vært brukt delfiner av forsvaret som blir trent opp til å gjøre ulike ting. De er lekne og lette å trene.