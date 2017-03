Deler Tysfjord i to

Regjeringen går inn for å dele Tysfjord kommune i to, som en del av kommunereformen. Det er foreslått at nordøstsiden slås sammen med Narvik og Ballangen, som kommunestyret i Tysfjord ønsket sammenslåing med, mens sørvestsiden av kommunen slås sammen med Hamarøy for å ivareta det lulesamiske miljøet.