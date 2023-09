Hver vår og høst stiller alle sjåfører seg spørsmålet: Når skal man legge om dekkene?

Det spørsmålet stilte også Boreal seg i Vesterålen – og bestemte seg for at tiden var inne.

Det til tross for at datogrensen for Nordland, Troms og Finnmark ikke er før 15. oktober for piggdekk.

Men etter at Statens vegvesen var sitert i Bladet Vesterålen på at et for tidlig skifte kunne medføre bot, valgte selskapet å legge om tilbake til sommerdekk på enkelte busser.

– Det er alltid en vanskelig avveining når man skal legge om til piggdekk på bussene. Sikkerheten kommer først, og dette handler om å være godt forberedt før vinteren setter inn – og den kan komme fort på.

Det sier kommunikasjonsansvarlig Jon Kristian Fadnes i Boreal og legger til:

– Det er for sent å legge om den dagen hvor behovet er reelt.

Datoene for piggdekk i Norge: Ekspander/minimer faktaboks Piggdekk kan kun brukes fra og med 1. november og til og med første søndag etter 2. påskedag. I Nordland, Troms og Finnmark kan piggdekk kun brukes fra og med 16.oktober til og med 30. april. Dersom føret krever det, er det tillatt å bruke piggdekk og kjetting utenom disse datoene. Bruker du piggdekk, skal kjøretøyet ha piggdekk på alle hjul. Piggfrie vinterdekk kan du bruke hele året. Kilde: Statens vegvesen

Byttebonanza på 11 busser

Derfor har selskapet torsdag lagt sommerdekkene tilbake på noen av bussene i regionen.

– Vi beholder sommerdekk inntil videre på sentrumsnære områder, mens ute i distriktene vil vi kjøre piggdekk.

Fadnes opplyser at det er 11 busser som nå får «sommerskoene» på igjen.

– Vi ønsker selvfølgelig å kjøre minst mulig på piggdekk, men samtidig ønsker man heller ikke forsinkelser, innstillinger eller at man får farlige situasjoner. Vi transporterer skolebarn og andre passasjerer, og ønsker at det skal være trygt og forutsigbart.

Jon Kristian Fadnes er kommunikasjonsdirektør i Boreal. Foto: Boreal

– Tar Vegvesenet for lite hensyn til lokale forhold?

– Vi har en god dialog med Vegvesenet og reglene må følges.

– Hvor lenge tør dere nå å vente før man endelig skifter til vinterdekk?

– Det er litt vanskelig å si. Vi skal følge godt med på værvarslet og sjekke med folk som kjenner de lokale forholdene godt.

Boreal har leid inn et eksternt firma for å utføre dekkskiftet på bussene. Dekkskiftene har ikke påvirket trafikken på noen måte, opplyser Fadnes.

Boreal vil beholde sommerdekk inntil videre på sentrumsnære områder, mens ute i distriktene vil de kjøre med piggdekk. Her er et av sommerdekkene til bussene til Boreal. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Vegvesenet: – Bruker fornuft

Frode Johansen er sjef for utekontroll i Statens vegvesen.

Både Vegvesenet og politiet kontrollerer jevnlig om kjøretøy er riktig skodd. Og begge kan ilegge bøter dersom de ikke er det.

– Skulle du over Saltfjellet (hvor det var snøfall, red.anm.) i går, så får du ikke lov å kjøre en måned i ettertid bare fordi du passerte en fjellovergang.

– Tidspunkt for dekkskift er kanskje vanskelig for busselskapene som har mange busser?

– Uten tvil. Loven er loven, men været hører ikke på loven. Så vi bruker fornuften – men alt har en grense.

– Har Boreal tøyd grensen litt langt her?

– Vi vurderer hver situasjon når vi er ute på vegen. De bussene som går over Bjørnfjell tror jeg ikke de bør legge om til sommerdekk igjen.

– Er det ikke bedre å ligge litt for lenge på vinterdekkene enn sommerdekkene?

– Jo, absolutt. Vi er eksempelvis ikke veldig hard på det i mai.

Frode Johansen er sjef for utekontroll i Statens vegvesen. De kontrollerer om kjøretøy har riktige dekk på til enhver tid. Foto: Frode Johansen / Statens Vegvesen

Han syns Boreal har valgt en fornuftig løsning når de nå legger sommerdekk tilbake på bussene som kjører i mer sentrumsnære områder.

– Man må gjøre en vurdering når man skal ut å kjøre. Og har man gjort en vurdering, er vi stort sett med på det, sier Johansen i Vegvesenet.