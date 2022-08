Buset flyktningar for første gong – aukar folketalet med 20 prosent

Dei har fått seg ein ny stad å bu i eit nytt land. Ein familie på fire og eit ektepar på to har kome den siste veka.

Dei er alle klare for å bygge eit nytt liv på Selvær i Træna kommune. Det er eit lite øysamfunn lengst ute i havgapet på Helgeland.

For aller første gong tar kommunen i mot flyktningar.

Mor: – Ungane tilpassar seg

– Vi følte oss som heime då vi kom. Alle er venlege med oss, seier Oksana Daniieva.

Saman med ektemannen Vitalii Haiovyi, og deira to barn Vitalina Haiova og Sofiia Daniieva, har dei vore i Selvær i to dagar. Ferda har gått frå Volnovakha i Donetsk i Ukraina.

Rundt bordet på kjøkkenet sit smilet løyst hos ekteparet. På motsett side sit journalisten ved sidan av tolken.

– Vi kom til Noreg to månader etter at krigen braut ut, seier tobarnsmora. Foto: Marius Guttormsen / NRK

Eit ansikt meir prega av alvor kjem fram i det dei fortel om tilstandane i sitt eige heimland.

– Det er tungt å snakke om, fortel Oksana Daniieva.

Ho tørkar ei tåre frå kinnet og fortel om bråket og eksplosjonane som prega heimstaden. Huset er øydelagt og dei har ingen plass dei kunne ha budd.

– Vi kan bli godt vande til vêret. Regnet er ikkje eit problem, det er eigentleg litt friskt, seier Vitalii Haiovy. Foto: Marius Guttormsen / NRK

– Det var ikkje anna å gjere enn å reise frå det, fortel ho.

Men smilet er fort tilbake når mora ser i retning der dei to døtrene leikar i sofaen. Med sekken full av leiketøy som lokalbefolkninga har gitt frå seg.

– Barna var nervøse i starten og stressa for alt som skjedde så fort. Men no er det betre. Dei tilpassar seg.

Og det same gjer ekteparet. Verken lyset i nord eller regnet er eit problem.

– Det skal gå fint. Alle situasjonar har sine pluss og minus, seier far i familien Vitalii Haiovyi.

Familien likar seg godt og vil gjerne bu her på sikt, om dei får lov.

Folketalsauke på 20 prosent

Tal frå UDI viser at det så langt i år er 22.500 flyktningar som har søkt asyl i Noreg.

Ein tredjedel av desse er barn.

Frå før har fiskeværet Selvær rundt 50 innbyggarar. Seks ukrainarar er komne så langt. Etter planen skal 10 personar busette seg her, noko som vil føre til ein folketalsauke på 20 prosent.

– Dette er bra for Træna og spesielt for Selvær. Vi saknar innbyggarar, og Selvær er ein plass som mange har flytta frå, seier ordførar for kommunen, Jan Helge Andersen (Ap).

Ordførar i Træna kommune, Jan Helge Andersen. Foto: Frank Nygård / NRK

Øysamfunnet Træna har stor mangel på bustader. På Husøy er det ikkje eit einaste hus ledig i dag. Då kommunen gjekk ut og etterlyste hus til flyktningane, var det berre i Selvær at det var hus ledig.

På Moskenes har det vekt oppsikt at kommunen seier nei til å ta i mot flyktningar. Bakgrunnen var at dei meinte dei ikkje hadde kapasitet til å gjennomføre.

– Vi skal klare dette med god dugnadsånd og flinke folk som ønsker å ta vare på menneske som treng hjelp, seier ordføraren i Træna.

– Vi har eit godt helsetilbod. Ein fastlege er på øya kvar time av kvar dag, legg han til.

Ein psykolog har dei på deling saman med Lurøy og Rødøy.

– Dersom det skulle vise seg at dei har behov for psykolog, korleis går det for seg når det er fleire kommunar som delar på éin psykolog?

– Det er ikkje noko i vegen for at psykologen kan kome ut til Selvær viss det blir behov for det.

Tapte heimen, venene og forretninga

Ordføraren fortel at alle vil få opplæring i norsk. Flyktningane er allereie melde opp til integreringsprogrammet.

Oksana Daniieva og Vitalii Haiovyi vil gjerne lære seg språket. Enn så lenge går det mykje i kroppsspråk, og tolk av og til.

Det same vil Taher Askiarov og kona Svitlana Askiarov.

Ekteparet Taher Askiarov og Svitlana Askiarov. Foto: Marius Guttormsen / NRK

– Vi hadde aldri trudd vi kom til å forlate Ukraina. Vi tapte heimen vår, venene våre og forretninga vår, seier Taher Askiarov.

Han ville hjelpe til i krigen, men fekk beskjed om at han var for gamal.

Nokre månader lurte dei på kva dei skulle gjere. Så bestemte dei seg for å søke asyl i Noreg. No håpar dei at det kan bli deira nye heim.

– Utsikta er som ein million dollar, seier Taher Askiarov. Foto: Marius Guttormsen / NRK

– Vi er så takknemlege for dei lokale som har tatt oss så godt imot. Og til eigarane av huset som har gitt oss husly. Vi håpar å få bli ein del av samfunnet her, seier han.