Alle barnefamiliar i Noreg har krav på å få barnetrygd.

Barnetrygda er ein universell trygd.

Men i to av tre kommunar kutter no i sosialhjelpa til familiar som mottar barnetrygd.

Desse kommunane bruker moglegheita til å rekne barnetrygda som ein del av inntekta til folk som får sosialhjelp, ifølgje statistikk frå SSB.

– Eit paradoks

11,7 prosent av norske barn veks opp i fattigdom, ifølgje SSB. Og talet på barn i familiar med låg inntekt aukar kvart år.

Det har tredobla sidan 2001.

Oversikt over hvilke kommuner som kutter i sosialstønad lik barnetrygden.

Men både avtroppande og påtroppande regjering gjer lite for å endre på dette, ifølge Redd Barna.

– Det er eit paradoks. Det har vore på toppen av den politiske agendaen at pandemien ramma barn og unge i sårbare livssituasjonar hardt og at ein skulle prioritere dei, seier Monica Sydgård, leiar for Redd Barnas Norgesprogram.

PARADOKS: Monica Sydgård, leiar for Redd Barnas Norgesprogram, seier det er eit paradoks at kommunar kutter i sosialstønaden når folk mottar barnetrygd. Foto: Redd Barna

Sydgård presiserer at det i det første statsbudsjettet etter pandemien ikkje er store investeringar til barn og unge. Det synest ho er veldig skuffande.

– Det er dei som treng barnetrygda aller mest som mistar han, seier Sydgård, og legg til:

– Vi hadde forventa eit stort løft for barnetrygda som heilskap. Det er enkeltstønaden som enklast kunne ha løfta titusenvis av barn over fattigdomsgrensa.

Redd Barna sin nyaste rapport viser at kommunar som avkortar barnetrygda har barn som lever lenge i fattigdom.

Så mye penger betyr kuttet Ekspandér faktaboks I 238 kommunar vert i praksis barnetrygda tatt frå dei fattigaste barnefamiliane. Det vert kalla avkorting av sosialhjelp. Det betyr at kommunane kuttar ein del lik summen av barnetrygda frå sosialhjelpa. Den ordinære barnetrygden i Norge er 1654 kroner for barn opp til seks år. Etter det er satsen 1054 kroner. Dette er altså summen som trekkes fra sosialehjelpen - i to av tre kommuner. Det er lovleg, men Redd Barna meiner det tar viktig stønad frå familiane som har aller minst.

Gjør individuelle vurderingar

Ein av kommunane som kutter i sosialstønaden er Evenes i Nordland.

Der har det vore praksis i lang tid, sjølv om ein av fem barn i kommunen veks opp i barnefattigdom.

Rådmann Bjørn Tore Sørensen seier dei bereknar kuttet basert på det totale inntektsgrunnlaget til husstanden.

INDIVIDUELT: I Evenes gjerast det individuelle vurderingar seier rådmannen. Foto: Billy Jacobsen / NRK

– Kor mykje barnefamiliar som har behov for økonomisk bistand til livsopphald mottar varierer ut ifrå ein individuell vurdering, seier han til NRK.

– Viss nokon har mottatt barnetrygd og vil ta imot sosialhjelp vil det i praksis bety at bidraget til livsopphaldet vert mindre.

– Når eit av fem barn i Evenes lev i barnefattigdom – kvifor gjer dykk det likevel?

– Vi har ikkje gjort nokon konkrete vurderingar på dette. Evenes kommune har statistisk høge tal på andel uføretrygda og andre kriterium som kan gjere at innbyggjarar fell utanfor arbeidsmarknaden, svarer han og legger til:

– Det beste tiltaket for å overvinne barnefattigdommen vil vere å gjere fleire sjølvhjelpne.

Evenes fekk i statsbudsjettet ein auking på 0,6 prosent i frie middel. Det er under halvparten av landsgjennomsnittet.

Rådmannen poengterer at det ikkje gjør det lettare for dei å få barn ut av fattigdom.

– Det er klart at det sett oss ikkje i betre stand til å gjere noko med problemet.

Sømna kommune, sør i Nordland, er òg av kommunane som tok imot minst auking i frie middel. Dei kuttar også i sosialstønaden tilsvarande barnetrygda.

Men Jomar Hesimark, NAV-leder på Sør-Helgeland, og leiar NAV-ordninga i Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad, vil no jobbe for å avslutte praksisen i alle disse kommunane.

– Når det gjeld økonomi vil all reduksjon gå ut over barnet. Det er ikkje gunstig for eit barn å vekse opp i ein dårleg økonomi. Det vert nok ein diskusjon i disse kommunane no, seier Hesimark.

Sydgård frå Redd Barna seier fleire kommunar no seier at dei ønsker eit forbod velkommen og vil endre praksisen, men berre om forbodet blir vedtatt nasjonalt.

Det er opp til den nye regjeringa.

Her kan sjå om din kommune avkortar sosialstønaden.

– Omvendt Robin Hood

Samfunnsøkonom Erlend Bullvåg meiner at å fokusere på barn og unge vil vere det viktigaste for økonomien i Noreg i framtida.

– Det er nesten det viktigaste av alle område for å forsterke Noreg framover. Det byggjer ned sosiale skilnader i samfunnet.

Erlend Bullvåg er samfunnsøkonom og dekan ved Handelshøgskolen ved Nord universitet. Foto: Oliver Rønning / NRK

I likskap med Redd Barna ser ikkje han at statsbudsjettet har tatt høgde for dei unge.

– Det har vore ganske profillaust, ein har ingen ambisjon. I eit rikt land er det humankapitalen ein bør investere i.

Forsking viser at det å vakse opp i låginntektsfamiliar er forbunde med dårlege skuleresultat og helseproblem.

Redd Barna meiner det burde vere ulovleg å gjere fattige familiar enno fattigare med å ta frå dei barnetrygda.

– Vi meiner det bør bli regulert i loven så det rett og slett ikkje er mogleg å gjennomføre. Det er omvendt Robin Hood. Eg trur det er få i Noreg som veit kor urettferdig dette er.